«No expolio, me presta buscar»

No le gusta definirse como buscador de tesoros («de metales, en todo caso», «detectorista, nos llamamos entre nosotros») aunque en ocasiones haya localizado bajo tierra auténticos botines que la historia dejó allí enterrados y cuyo valor no necesariamente se mide en quilates: «Sacar un soldadín de plomo con el que jugaba en la playa un crío hace cien años me presta más que un medallón de oro macizo», afirma Pablo García, antiguo miembro de la Guardia Real y hoy un profesional de la hostelería que dedica su día libre semanal a sondear lugares como la primera línea de costa de San Lorenzo y otros arenales en busca de la sorpresa inesperada que haga pitar el sensor de su equipo, y a él -como a otros «detectoristas»- ponerse a excavar con todas las ganas.

«Es una afición que entiendo solo si se practica con cierta ética», matiza este avilesino criado en Gijón al que le gustaría «desmontar la idea que se tiene de nosotros como una especie de expoliadores o aprovechados. Yo tengo mi trabajo y sé que algunos -los 'monederos'- pueden sacar lo que yo gano al día en una tarde rebuscando por la zona seca de la playa. Que hagan lo que quieran porque no está prohibido, pero esto es otra cosa. La curiosidad es lo que te mueve. Te alegras de sacar una perrina oxidada del año catapún o un casquillo de bala de la guerra. Y raro es el día que no te lleves algo a casa. Es lo más parecido a pescar. Hasta tenemos mirones como los que echan la caña», asegura, entre risas.

Más serio, se refiere a las normas éticas a las que procura ceñirse en su afición: excluir las zonas de posible interés arqueológico «no solo yacimientos, también su entorno. Aquí en la playa mis límites están a cien metros de zonas como la de Las Termas»; facilitar la devolución de una pieza que pueda ser identificada, de gran valor o fruto de una pérdida casual. «Lo entrego siempre a la policía... alianzas, joyas, llaves. Y más de una vez ayudé a buscar objetos que alguien perdió», relata, para añadir otra de las normas que sigue. «Retirar la basura que aparezca, todos los restos metálicos» y muestra la bolsa de bandolera en la que lleva la chatarra del día. En ella abundan las plomadas de pesca («de estas, por kilos. Está lleno y son altamente contaminantes») y la quincalla más diversa: clavos, un alambre, chapas de refrescos y hasta un garfio de carnicería. Es el botín negativo, el que no se lleva a casa. En ese guarda, literalmente como oro en paño, un diminuto anillo infantil con un falso diamante (parece pintado) de los que estuvieron de moda hace medio siglo; una pieza dental de plata; un pendiente oxidado; un botón y varias pesetas de distintas épocas. Todo 'pescado' en el rato que lleva Pablo sondeando por la bajamar.

Y medio en broma medio en serio confiesa haber sentido más de una vez algo similar «a la fiebre del oro de los pioneros del oeste o a los que aquí en Asturias llamaban ayalgueiros, porque encuentras cualquier cosa, cualquiera y quieres seguir y seguir buscando. Engancha, pero tal como yo lo entiendo, es un enganche sano. Mi descanso». De sus cinco años de servicio en la Guardia Real («cuando don Juan Carlos tenía voz y voto») guarda buenos recuerdos y alguna anécdota que tal vez un día desvele a sus futuros nietos. Fue militar por vocación y hoy le alegra el día encontrarse un soldadín de plomo que un niño perdió en la playa cuando los niños jugaban con estos juguetes. «O cualquier cosa», recalca. «Lo que presta es buscar».