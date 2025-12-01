El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia de todos los estudiantes premiados, este lunes, en la Facultad Jovellanos. Juan Carlos Román

La Facultad Jovellanos de Gijón premia la originalidad emprendedora de sus estudiantes

La entrega de los Premios Talento pone el broche a las Jornadas de Proyectos Empresariales Universitarios

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:35

Comenta

La Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de Gijón puso este lunes el broche a sus Jornadas de Proyectos Empresariales con al entrega de los Premios Talento, patrocinados por la empresa Adaro Tecnología. En total fueron tres los galardonados que esta edición premiaron la originalidad de los estudiantes del centro en el diseño de sus propuestas de emprendimiento. 'Go Sports', 'Aglutinados' y 'Vantique' fueron los proyectos premiados.

Por la izquierda, Miguel Millán, de Adaro Tecnología; Andrés Felipe Ortiz Morales, Víctor Mateo Rodríguez Clemente y Cristina López Duarte, decana de la Facultad de Comercio. J. C. Román

Go Sports: organización de partidos

El proyecto empresarial de 'Go Sports' plante, a través de una aplicación móvil, la organización de partidos de fútbol 7, que incluye el alquiler de la cancha, la formación de equipos y todas las cuestiones asociadas. El cliente solo tiene que apuntarse a uno de los partidos propuestos y jugar. Los autores son María José Hidalgo Talledo, Andrés Felipe Ortiz Morales, y Víctor Mateo Rodríguez Clemente.

Por la izquierda, Daniel Guardado Suárez, Noelia Gabella Rodríguez, Marcos González Álvarez, Miguel Milán, de Adaro Tecnología, y Cristina López Duarte, decana de la Facultad Jovellanos. J. C. Román

Aglutinados: productos sin gluten

El proyecto empresarial 'Aglutinados' propone, mediante un formato de suscripción, el envío periódico de una caja con alimentos sin gluten 'premium' de fabricantes artesanales. Fue diseñado por Noelia Gabella Rodríguez, Marcos González Álvarez y Daniel Guardado Suárez.

Por la izquierda: Cristina Aramburo Herrero, Samira Wazir Cheema, Cristina Navareño Fernández, Daniela Rosal Artime, Hannah Pauline Weggenmann y Miguel Millán (Adaro Tecnología). J. C. Román

Vantique: la 'foodtruck' de la ropa 'vintage'

La propuesta 'Vantique' propone la venta de ropa de segunda mano estilo años 1990/2000, lo que para estos estudiantes ya es 'vintage', en una furgoneta customizada que viajará a festivales de música, eventos deportivos y otras celebraciones, todo bajo una fuerte imagen de marca. Este proyecto se realizó en inglés al contar con la participación de estudiantes de Eramus. Estuvo elaborado por Cristina Aramburo Herrero, Samira Wazir Cheema, Cristina Navareño Fernández, Daniela Rosal Artime y Hannah Pauline Weggenmann.

Por otro lado, en el acto de entrega de los premios, el exalumno de la Facultad Miguel Pérez Canales narró, junto con su socio Antonio Fernández, el proceso de puesta en marcha de una tienda física y online de venta de 'scooters' (patinetes).

Miguel Pérez y Antonio Fernández, durante la explicación de su proyecto 'Scoot Hub'. J. C. Román

Denominado 'Scoot Hub', supone un ejemplo de emprendimiento que combina una afición deportiva con los estudios de marketing realizados.

