Fallece el conocido artista asturiano Víctor Manuel Guzón Víctor Manuel Guzón, más conocido como DJ Buda Asturias. / E. C. Conocido en Gijón como DJ Buda Asturias, Guzón murió este sábado de manera repentina a los 61 años de edad ELCOMERCIO.ES Sábado, 24 agosto 2019, 16:32

El artista Víctor Manuel Guzón, conocido como DJ Buda Asturias, ha fallecido este sábado 24 de agosto a los 61 años de edad. Guzón, que moría de forma repentina de madrugada, era muy conocido en la ciudad y toda Asturias por sus actuaciones musicales públicas y en eventos privados. Su funeral tendrá lugar este domingo en la iglesia parroquial de Cangas de Onís a las siete de la tarde. La capilla ardiente está instalada en la sala 12 del tanatorio Gijón - Cabueñes.

Polifacético personaje que deja huérfano el mundo del espectáculo

DJ Buda Asturias, en una actuación ofrecida en 2016. / E. C.

Víctor Manuel Guzón nació en la calle Custodia del barrio gijonés del Llano el día 30 de agosto de 1965. Fue en el mismo barrio donde empezó a estudiar, en la famosa 'Escuelona' de donde pasaría posteriormente al colegio público Jovellanos y más tarde al Instituto Jovellanos de la avenida de la Constitución. A los 16 años su padre lo llevó para trabajar de botones donde fue subiendo escalones dentro del del banco en el que trabajaba hasta ser destinado Lanzarote. En las islas desempeñaría su actividad profesional en la banca, aprovechó para doctorarse en el mundo del turismo, la música y la hostelería. Pero hasta entonces Víctor Manuel ya había jugado al fútbol en el Somió C. de F. y luego en el Sporting Promesas, donde tuvo de entrenador al inolvidable Iván, y hasta llegó a vestir la camiseta del C. D. Alavés mientras hacía la mili en Vitoria. Luego siguió jugando en Asturias: en Nueva de Llanes, El Entrego y el Unión Club de Ceares, pero colgó las botas en el Roces C. de F., cuando ya rondaba los 38 años de edad, y comenzaba a alternar de relaciones públicas en las salas de fiesta de El Jardín, El Dragón, Oasis, Rocamar, Parque del Piles, Don Giovanni y El Claqué, en Gijón, amén de continuar con las de Marsol y Reflejos, en Candás, sin olvidar La Real, en la capital del Principado.

Un accidente de tráfico propició la jubilación anticipada a este polifacético gijonés, que también llegó a hacer sus pinitos en el ámbito musical al formar parte del conjunto 'Ilegales', con Jorge Martínez de figura estelar. Durante ese período se fue familiarizando con los 'disc-jockey' que iban acaparando el centro musical de las salas de fiestas. Cuando su familia se estableció en el Nuevo Gijón con el mesón El Campesino, aprovechó para amenizar las noches de fin de semana, iniciándose en lo que durante años fue no solo su gran afición, sino también la actividad artística que le llevó a la fama con el sobrenombre de 'El Buda', que fue toda una garantía de espectáculo sin límites. A ello no fue ajeno su notoria personalidad y apariencia física. También resaltaba su natural predisposición para compaginar la música-disco con los chistes.

Víctor Manuel Guzón González, ya metido de lleno en su papel de 'DJ-Buda', popular hasta dejarlo de sobra en todas las salas de fiestas de Asturias, también actuó en Galicia, León, Zamora, Valladolid y en Madrid. También encontraba hueco para atender las llamadas de varias ONG, de hospitales y residencias. Gijón pierde este sábado a uno de sus personajes más queridos que deja un poquito huérfano al mundo del espectáculo.