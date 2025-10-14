El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, en la avenida Portugal. Damián Arienza

Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón

Los hechos ocurrieron poco antes de las 2 de la tarde en la avenida de Portugal. La Policía Nacional descarta indicios de criminalidad

O. Suárez

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 17:19

Conmoción en el barrio gijonés de Laviada después de que un hombre de 70 años falleciese al precipitarse desde una ventana en la avenida de Portugal. Los hechos ocurrieron poco antes de las 2 de la tarde, coincidiendo con la hora de salida de un colegio muy próximo.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Local y la Policía Nacional. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) que se hicieron cargo de la investigación descartaron indicios de criminalidad.

En el momento del suceso había una gran afluencia de personas en la calle, de mucho tránsito. Se da la circunstancia de que en la mañana de ayer lunes otra persona fallecía en Tremañes al precipitarse desde una ventana de un edificio de la calle Marruecos y el sábado moría una mujer de avanzada edad al arrojarse a las aguas del Puerto Deportivo.

