La Plazuela despide a Manuel, el sintecho de la esquina de la calle Covadonga Vecinos de la plaza de San Miguel recuerdan a Manuel junto al banco donde solía estar. / ARNALDO GARCÍA Los vecinos depositan flores y mensajes en su recuerdo. Siempre estaba junto a su perro, que ha sido adoptado por una de sus conocidas CANDELA PICÓ GIJÓN. Miércoles, 17 octubre 2018, 02:30

Desde el domingo hay un banco vacío en la plazuela. En realidad se trata del banco que está a final de la calle Covadonga, donde desemboca la plaza San Miguel. Con la muerte de Manuel la presencia de ambos, tan cotidiana para muchos gijoneses ya forma parte del pasado. Manuel era uno de esas personas sin recursos que, acodados en un rincón de la ciudad, siempre el mismo acaban por hacerse con el cariño del resto de las personas. Desde hace años ocupaba su puesto en esa esquina para conseguir alguna una moneda y algo de comer para su perro y desde esa humilde posición hizo decenas de amigos como lo demuestra lo rápido que corrió la noticia de su muerte y que en el lugar donde siempre contemplaba cómo pasaba el tiempo quedaran depositadas flores y mensajes de afecto en su recuerdo.

Manuel se hizo querer por muchos vecinos porque siempre tenía una palabra de afecto, un gesto o simplemente una sonrisa, pero también desde que salió en este periódico relatando cómo había encontrado a su perro 'Lucas' vagando por las calles de Viana do Castelo, y desde entonces (hacía ya catorce años) se había convertido en su única compañía. «No puedo imaginarme estar sin él, es la mejor compañía que he tenido en mi vida. Me lo da todo sin pedir nada a cambio», aseguró en una entrevista reciente.

«Ya estás con 'Lucas'»

Pero 'Lucas' falleció dejando un vacío enorme en la existencia de este gallego afincado desde años en la ciudad, un pesar del que también se hizo eco estas páginas y que tuvo como respuesta una reacción de sus conocidos que le regalaron otra mascota. Ayer en su banco «particular», el lugar donde siempre estaban esa inseparable pareja de amigos, como la misma Plazuela, Manuel y 'Lucas', se leía: «Me gustaría decirte muchas cosas, pero las palabras que no te digo seguro son las que mejor oyes desde ahí arriba. Descansa en paz amigo Manuel, ya estás con tu querido 'Lucas'».

Parecido duelo se produjo al morir otro chico indigente que solía pedir en las calles Corrida y Uría también acompañado de su perro. En su lugar también se depositaron flores y mensajes.