La falta de médicos obliga a cerrar por la tarde el centro de salud de Perchera Cartel colocado en el centro de salud de Perchera. / E. C. La previsión es que en Laviada haya hoy seis facultativos menos, de un total de once, y que en La Camocha mañana solo atienda uno LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Martes, 27 agosto 2019, 00:44

El Área Sanitaria V -Gijón, Carreño y Villaviciosa- sigue sumando problemas derivados de la falta de médicos y, según el Simpa, de una «deficiente» gestión de los recursos humanos. Ayer fueron los vecinos de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña los que nuevamente sufrieron las consecuencias de esta situación. Su centro de salud de referencia cerró ayer por la tarde y los pacientes que necesitaron atención tuvieron que desplazarse hasta el de Puerta la Villa. Era lo que les indicaba el cartel con el que se encontraron, en el que se les informaba que el cierre respondía a la «falta de médicos». Según la gerencia del área, el facultativo encargado de la atención continuada en ese centro quedó de baja por enfermedad «y no hubo margen de maniobra para sustituirlo». El colectivo de profesionales viene alertando desde hace tiempo, que las plantillas están tan ajustadas, y las listas de demandantes de empleo tan mermadas, que, ante cualquier eventualidad, no hay alternativa.

Intensa fue ayer la jornada en el centro de salud de Laviada, con solo cinco médicos de los once que habitualmente pasan consulta en él. A las vacaciones y las reducciones de jornada de una parte del personal se han sumado estos días bajas laborales y permisos. La consecuencia es que los cupos de los médicos que siguen en activo este mes de agosto superan las 2.000 cartillas. Ayer había también tres enfermeras menos de las habituales (son diez). «Hoy he hecho 65 atenciones, unas diecisiete no presenciales. Y ahora tengo que ir a dos domicilios», resumía uno de esos cinco facultativos que trabajó ayer en Laviada la que, dice, fue una jornada «bastante dura».

La gerencia del Área Sanitaria V asegura que la situación se irá normalizando a lo largo de esta semana, cuando prevé la incorporación de dos de los médicos ausentes estos días. «En cualquier caso», subraya, «la asistencia está garantizada». Sin embargo, ayer, finalizada su jornada, el personal del centro de salud aseguraba no haber recibido noticia alguna respecto a la llegada de más efectivos.

Mientras en el resto de dispositivos de Atención Primaria de la ciudad lo habitual este verano es que falten entre tres y cuatro médicos -en Puerta la Villa ayer eran cinco menos de los habituales-, una de las situaciones más comprometidas se dará mañana en La Camocha. En este centro periférico pasan consulta habitualmente tres médicos. Mañana solo habrá una.