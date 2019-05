«La falta de nacimientos nos arrollará como un tsunami si no hacemos nada» Carlos García Ochoa, en la redacción de EL COMERCIO. / TAREK HALABI Carlos García Ochoa | Experto en reproducción asistida «Con una tasa de 1,03 hijos por mujer, la población de Asturias caerá a 250.000 personas en un siglo», calcula el médico, que el martes da una charla en el Ateneo Jovellanos LAURA FONSECA GIJÓN. Domingo, 5 mayo 2019, 02:08

La primera vez que hizo una transferencia de embriones por fecundación in vitro le cayeron las lágrimas. Carlos García Ochoa (Gijón, 1957), médico, andrólogo y cofundador junto a Pedro de la Fuente del Centro de Fecundación in Vitro de Asturias (Cefiva), tampoco pegó ojo la noche que logró inyectar espermatozoides dentro de un óvulo. «Fueron unos años preciosos», recuerda casi tres décadas después. García Ochoa, un innovador de su tiempo que introdujo en Asturias las técnicas más avanzadas de reproducción asistida, está preocupado por el retraso en la edad de la maternidad y por sus efectos en la región. De eso hablará el martes en una charla que ofrecerá en el Ateneo Jovellanos (19.30 horas) titulada 'La maternidad programada: causas y consecuencias'.

-En alguna de sus charlas sobre la maternidad tardía se confiesa cabreado con las mujeres. Como no explique bien este concepto, mal empezamos la entrevista.

-(Risas). Lo explico, lo explico, que no quiero malos rollos. Más que cabreado estoy rebotado, pero no con las mujeres sino con la desinformación que hay en torno al retraso de la maternidad, un fenómeno con unas consecuencias tremendas al que los políticos no están haciendo caso. Primero hay que aclarar que los seres humanos somos una especie muy poco fértil. La probabilidad de que una chica de 25 años quede embarazada de forma natural es de un 25%. Y a esas edades no se plantean ser madres, lo empiezan a meditar a partir de los 30, cuando hay problemas.

-¿Qué problemas?

-La fertilidad baja con los años y a partir de los 35 el decline es brutal.

-A los 20, ¿cuál es la probabilidad de lograr un embarazo natural?

-De apenas un 25%. Este es un dato desconocido por las mujeres, que llegan a los 30 y 40 años pensando que se pueden embarazar sin dificultades, y no es así.

-Y a partir de los 35 la caída dice que es brutal...

-Si, cae al 18%, pero es que a los 40 años es de apenas un 8%.

-Entonces, de los 50 ni hablamos.

-Con 50 años la posibilidad es casi anecdótica. El problema es que surgen casos como el de Ana Rosa Quintana o Celine Dion, que no confiesan que seguramente han recurrido a óvulos de donante porque los suyos ya no 'dan' para una gestación. A los 45 años, el 90% de los ovocitos son aneuploides, es decir, tienen una carga genética alterada que o bien dará un embarazo que no llegará a término o tendrá problemas en el feto.

-Habla solo de mujeres. ¿Los hombres no entran en esta ecuación?

-Los espermatozoides tienen su parte de responsabilidad pero lamentablemente, en esto, el peso también recae con más fuerza sobre la mujer. El óvulo es muchísimo más potente que el espermatozoide. Un óvulo es capaz de corregir defectos espermáticos, pero eso no ocurre al revés.

-En pocas décadas pasamos de los premios de natalidad a familias numerosas a casi no tener niños. ¿Lograremos un equilibrio?

-Puf, sin políticas efectivas de promoción de la natalidad, imposible. En España, en 1978 había una tasa de fecundidad (número niños por mujer) de 2,8 y ahora es de 1,03. En el 78 se legalizaron los anticonceptivos femeninos, eso, unido a la incorporación femenina al trabajo, hizo que la mujer se independizara y empezara a decidir cómo y cuándo quería embarazarse. El problema es que el mercado laboral penaliza la maternidad. De ahí que no se piense en el embarazo hasta alcanzar una estabilidad, que es a los 30 o 35 años.

-La naturaleza es sabia, según el refrán popular, pero ¿no cree que el reloj biológico es pelín puñetero?

-(Risas) Puede ser. La mujer se siente muy bien a los 30 y a los 40. Sigue teniendo la regla, hace spinning, trabaja duro... Pero su función ovárica es la misma que tenía mi bisabuela Dorotea, cuya esperanza de vida era de 33 años. Ahora vivimos hasta los 85, pero el ovario no evolucionó al ritmo de los cambios sociales y sigue programado para ser fértil muy joven.

-¿Su consejo es congelar óvulos?

-Sí, pero a una edad temprana, si puede ser a los veintitantos mejor. Nunca a los 40 o 45, como me preguntaron cuando pasaba consulta.

-¿Y cuántos hay que congelar?

-Para intentar tener una posibilidad de éxito, es decir, un nenu en los brazos, hay que congelar al menos unos treinta óvulos. Esa cifra, según las estadísticas, podría dar siete embriones de buena calidad.

-Pero eso cuesta un dinero, y no todo el mundo lo tiene.

-Claro, y esa es otra dificultad. Lo importante es que la mujer sepa cuál es la realidad y que luego decida. También se podrían crear bancos públicos en los hospitales para las que quisieran preservar su función ovárica.

-¿Qué han hecho otros países?

-Los nórdicos han logrado revertir el problema de la baja natalidad con impuestos. Crearon escuelas de cero a tres años gratuitas, han logrado conciliar de verdad, cuentan con amplísimos periodos de baja maternal (hasta casi dos años), pagan hasta 1.500 euros por hijo hasta los 18 años. Con todo eso, los suecos consiguieron subir a una tasa de fertilidad de 1,98 hijos por mujer.

-Las técnicas de reproducción permiten ser madre a los 60 años. ¿Qué le parece?

-Me parece fatal. A los 60 años no necesitas un recién nacido, necesitas un perro. Una mujer o una pareja que busca un embarazo a los 60 lo que tiene es un problema de soledad. En España, hay una ley no escrita y no se hacen técnicas de reproducción en mujeres de más de 50 años.

Sí a la maternidad subrogada

-¿Cómo ve a Asturias en los próximos veinticinco años?

-No me gusta ser pesimista porque creo que en Asturias hacemos cosas muy buenas. Pero el problema de la falta de nacimientos nos está pasando por encima como un tsunami, y si no lo solucionamos a finales de este siglo la población asturiana será de apenas 250.000 personas.

-¿250.000?

-Sí, mire; ahora hay 1,03 hijos por mujer, si esto no se revierte, la población se reducirá a un 25% en un siglo. Eso nos deja en 250.000.

-Todavía no hablamos de la maternidad subrogada.

-Yo estoy a favor, pero siempre con una regulación y para determinados casos y circunstancias, como pueden ser mujeres que nacen sin útero o aquellas en las que un embarazo les va a ocasionar un peligro grave para su vida. Por supuesto que no estoy de acuerdo con que se convierta en una explotación sobre la mujer, hay que regularlo y que sean los expertos los que fijen los criterios. Cuando empezamos con la fecundación in vitro también nos criticaron mucho y se veía mal.

-¿Cuántos bebés han venido al mundo con el Cefiva?

-Uf, no tengo los últimos datos porque lo dejé hace tres años, pero estamos en más de 10.000 desde que inició su actividad en 1989.

-¿Qué recuerdos tiene del inicio?

-Tengo unos recuerdos preciosos. Era todo muy artesanal y me lo pasé de diez. Recuerdo que para extraer óvulos había que llevar a la mujer a quirófano y hacerlo por laparoscopia. Lo hacíamos en el Centro Médico casi a escondidas (risas). Luego los llevábamos en unos tubos con una estufa portátil que conectaba al mechero del coche, y lo transportaba a Avilés, donde hacíamos la fecundación... Tremendo.

-Tendrá anécdotas a rabiar, ¿no?

-Sí... recuerdo que un señor trajo el esperma en un huevo Kinder... Bueno, otro también me lo trajo en un frasco grande de mayonesa Musa.

-¿Algún día llegaremos a hacer bebés en impresoras 3D?

-No creo, pero óvulos y espermatozoides, sí. Ya están haciendo gametos artificiales.