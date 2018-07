La familia de un buzo fallecido frente a San Lorenzo reclama cerca de 400.000 euros Hace responsable al al armador y al patrón del barco 'Biempica Tres' de que Daniel Heres muriera ahogado cuando recogía ocle en julio de 2011 C. R. AVILÉS. Jueves, 26 julio 2018, 03:34

El buzo Daniel Heres Álvarez tenía 35 años y dos niños de once meses cuando falleció ahogado mientras trabajaba recogiendo ocle en el barco 'Bempica Tres' frente a la playa de San Lorenzo el 9 de julio de 2011. El Juzgado de Instrucción Número 1 de Gijón sobreseyó la causa al no encontrar responsable penal, pero ahora la familia trata de dirimir la responsabilidad civil a través de la vía social. Y el resumen, tras las dos sesiones celebradas en los juzgados de Avilés y a falta de una tercera, es que ninguno de los organismos que investigaron el suceso, desde Salvamento Marítimo a Capitanía Marítima, pasando por el Instituto Social de la Marina o el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, pudo determinar la causa por la que Daniel Heres dejó de recibir aire. Tan solo han podido acreditar que el joven buzo apareció con el regulador «al lado, colgando» y que la Guardia Civil no encontró la botella de seguridad que debería haber llevado.

De hecho, las medidas de seguridad para el desempeño de la recogida de ocle, una campaña que se lleva a cabo entre julio y septiembre, centraron gran parte de un juicio en el que el armador del barco y su supuesta mano derecha, el patrón del barco, el hombre que, según algunos testimonios, seleccionaba, contrataba y pagaba a los trabajadores, se enfrentan al pago de una responsabilidad civil cercana a los 400.000 euros más el recargo de la Seguridad Social.

Sin plan de prevención

El barco, con base en San Juan de la Arena, no contaba con ningún plan de prevención o evaluación de riesgos, pero había recibido el visto bueno de Capitanía Marítima para salir a navegar un día anterior del accidente, el 8 de julio, tras haber subsabanado dos incidencias detectadas cuatro días antes, una referente a las botellas y otras a la calidad del aire.

A la poca luz que aportó el buzo que auxilió a David Heres y la inconcreción de los autores de algunos informes debido a su falta de competencia para abordar una investigación global, se unió las dos opiniones totalmente divergentes de dos buzos profesionales cuyos estudios también están unidos a la causa. Uno de ellos relató una lista de incumplimientos de medidas de seguridad, desde la ausencia de arnés, a la mencionada de la botella o la inexistencia de comunicación telefónica. El otro indicó que la recogida de ocle es buceo «básico» y las medidas eran adecuadas. «Entre los buzos hay un códido de señales a través de tirones en las mangueras», indicó.