La familia de Josefa Carnerero pide que se continúe con su búsqueda

La familia de la mujer desaparecida en Contrueces el pasado 7 de julio, María Josefa Carnerero, ha pedido que no se haga caso a los avisos que sitúan a la mujer en el barrio de Pumarín. Hasta la fecha, según afirman, no ha habido ninguna información fidedigna que sitúe a la mujer en Gijón, por lo que piden que la colaboración ciudadana para encontrarla no cese, como ha ocurrido hasta ahora.

Después de realizar dos batidas vecinales en colaboración con Protección Civil por la Campa Torres y Contrueces, todavía hay una tercera ruta programada para tratar de dar con la mujer. La última vez que fue vista iba vestida con una blusa a rayas al estilo marinero.