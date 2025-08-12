Fano se despide con la entrega del bollo y una cena de hermandad
Por la mañana celebró una misa en honor a San Antonio
Gijón
Martes, 12 de agosto 2025, 02:00
La parroquia de Fano, en Gijón, celebró este lunes el día grande de sus fiestas, que a la vez fue el último. Se despidió de tres intensas jornadas en honor a San Lorenzo con una misa matutina por San Antonio, continuó por la tarde con la entrega del bollu y la botella a los socios y, finalmente, dio paso a la tradicional cena de hermandad para compartir tiempo unos con otros. La orquesta La Resistencia y un DJ lo dieron todo en la última gran verbena.
