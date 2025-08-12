El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrega del bollu y la botella a los socios en las fiestas de Fano. Jesús Manuel Pardo

Fano se despide con la entrega del bollo y una cena de hermandad

Por la mañana celebró una misa en honor a San Antonio

María Agra

María Agra

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

La parroquia de Fano, en Gijón, celebró este lunes el día grande de sus fiestas, que a la vez fue el último. Se despidió de tres intensas jornadas en honor a San Lorenzo con una misa matutina por San Antonio, continuó por la tarde con la entrega del bollu y la botella a los socios y, finalmente, dio paso a la tradicional cena de hermandad para compartir tiempo unos con otros. La orquesta La Resistencia y un DJ lo dieron todo en la última gran verbena.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  3. 3 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  4. 4

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  5. 5 Detenidos tras una persecución a gran velocidad cuando intentaban robar en Aboño
  6. 6

    Asturias recibirá a los primeros diez menores trasladados a la península desde Canarias
  7. 7 Madera para bancos, lonas para piscinas, neveras... el trabajo de reciclaje en el prau Salcéu tras el Xiringüelu
  8. 8 Del infierno a la desolación en Las Médulas: «No queda nada más que arder»
  9. 9 Más de 800 firmas para frenar el cierre del Autocine de Gijón
  10. 10 Desarticulan un narcopiso en Oviedo: era un punto negro de venta de heroína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fano se despide con la entrega del bollo y una cena de hermandad

Fano se despide con la entrega del bollo y una cena de hermandad