La FAV insta a partidos y sindicatos a una movilización conjunta por el vial de Jove Busca reeditar el modelo de la plataforma del plan de vías, que en 2019 consiguió presionar al ministerio de Ábalos, con una primera reunión este mes para fijar criterios

Reunión de la junta directiva de la FAV, en su sede de Moreda, en la que se abordaron las movilizaciones por el fiasco del vial de Jove.

Marcos Moro Gijón Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV) acordó este lunes buscar la fórmula para reeditar el modelo de la plataforma en defensa del plan de vías, con el fin de retomar de inmediato las movilizaciones por el fiasco del vial de Jove. Esta plataforma ciudadana fue un instrumento que en 2019 aglutinó a entidades sociales, políticas y sindicales, logró articular una respuesta unitaria como ciudad y presionar al Ministerio de Transportes del inefable José Luis Ábalos para que firmase aquel convenio de financiación para la integración ferroviaria gijonesa que acabó quedando en papel mojado.

Según explicó el presidente de la FAV, Manuel Cañete, a lo largo de este mes se convocará ya a una primera reunión a partidos, sindicatos y resto de agentes económicos y sociales «para fijar entre todos los criterios de movilización» en una estrategia conjunta de ciudad y sociedad civil en la que, por la parte que concierne a los grupos políticos, requerirá de la «coordinación» con los diputados en las Cortes Generales.

También se acordó como otra primera acción organizar mesas informativas en zonas sensibles de los barrios del oeste y proponer la colocación de telas en las ventanas a lo largo de la avenida Príncipe de Asturias en protesta por el paso diario de tráfico pesado por La Calzada y para visibilizar la lucha de los vecinos que lo padecen desde hace décadas. Y ya mañana miércoles, a las 18.30 horas, la federación vecinal secundará y estará presente en la concentración en Cuatro Caminos convocada por los vecinos de La Calzada.

Para la federación vecinal plantear como hace el Principado la humanización de la avenida Príncipe sin un vial en servicio que saque los camiones de La Calzada «es una tomadura de pelo»

Asimismo solicitarán una reunión a la nueva cúpula directiva de la Autoridad Portuaria para que explique «por qué está convirtiendo sus instalaciones en un polígono industrial, porque cuanta más industria más problemas de movilidad habrá», apunto Cañete. Y sobre el envite que hizo la alcaldesa Carmen Moriyón en la reunión de la mesa de trabajo del Consejo Social –de plantarse en Madrid si el ministro Óscar Puente sigue sin querer aparecer por Gijón–, el presidente de la FAV se ofreció a a compañarla.

Lo más reciente en relación con esta afrenta del Gobierno central a la ciudad es que, pasado un año del carpetazo definitivo al vial de Jove, el Ministerio de Transportes ha iniciado el estudio de viabilidad del vial por Aboño con el trazado propuesto por el Principado. El desarrollo de este proyecto traería consigo el desdoblamiento de la AS-19 hasta El Empalme y continuar por la GJ-1 para acceder al Musel por el túnel de Aboño , que ahora mismo permanece cerrado). El ministerio de Óscar Puente prevé finalizar antes del próximo verano el estudio de viabilidad que determinará si la solución propuesta para el acceso al Puerto de Gijón por Aboño puede ejecutarse.

«Tomadura de pelo»

Pero antes de llegar a ese punto clave, a principios de 2026, el Ejecutivo espera tener ya los primeros resultados del estudio de tráfico que se está llevando a cabo. Fruto de este trabajo, se determinará la configuración necesaria para la vía tanto en el tramo en superficie como en los dos túneles que requerirán adecuaciones específicas en obra civil e instalaciones según los actuales requerimientos en normativa técnica y de seguridad.

Hace una semana el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, aseguró en la reunión del Consejo Social que la humanización de la Avenida Príncipe de Asturias y el desdoblamiento de la carrera entre Lloreda y Veriña son las prioridades del gobierno regional para impulsar esa alternativa por Aboño. Para el movimiento vecinal gijonés toda esta hoja de ruta es «una tomadura de pelo, porque no hay absolutamente nada más que un dibujo».