La FAV plantea facilitar pisos de alquiler a través de Emvisa a algunos usuarios del Albergue Covadonga

Segundo encuentro de la alcaldesa de Gijón y los concejales de Urbanismo e Infraestructuras para abordar el traslado temporal de los usuarios del Albergue Covadonga ... mientras duran las obras de reforma del inmueble y buscar «una solución de consenso«. El de ayer esta mañana lugar con la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana, presidida por Manuel Cañete. Según fuentes municipales, el encuentro sirvió para poner de manifiesto que »coincidimos en que lo prioritario es evitar que un traslado temporal como el que se proyectaba derive en una situación de inseguridad tanto para los vecinos como para las personas usuarias del Albergue«.

La FAV dejó clara su postura de que, desde un «respeto absoluto» a los usuarios, «es responsabilidad de las administraciones, de la local, pero también de la autonómica, de los técnicos y de la Red de Inclusión Activa de Gijón (Redia)» encontrar una alternativa válida.

La Federación vecinal planteó una posibilidad «que pedimos que se estudie», la de alquilar pisos, a través de la Empresa Municipal de Vivienda, para alojar en ellos a algunas de las personas usuarias del Albergue viviendas, las que «más posibilidad tienen de vivir con esa independencia, porque no todos tienen la misma problemática», explicó Cañete al término de la reunión.

El presidente de la FAV entiende que la solución al realojo temporal de los usuarios del Albergue no tiene por qué pasar por «concentrar a todas las personas en unos espacios» y que se pueden encontrar «otro tipo de soluciones».

Visión global

Con todo, considera que no hay que «parcializar» el problema del sinhogarismo atendiendo en este momento solo a la cuestión del traslado del Albergue, sino ampliar el foco a otras realidades que se dan en todo Gijón y darles solución. «En las instalaciones del Soccer World hay gente durmiendo. En el Polígono o en Moreda, hay gente durmiendo en coches», enumera tras recordar las «denigrantes» e «inhumanas» condiciones en las que «malviven» las personas instaladas en los terrenos del 'solarón' o bajo el puente de Carlos Marx. «Es el momento de pararse y pensar. Tomarse el tema en serio más allá de la preocupación por haber sufrido un escrache«.

Al presidente de la FAV lo que le preocupa son las manifestaciones de rechazo y aporofobia que se desataron al trascender la noticia del traslado temporal del Albergue a las instalaciones del Hogar de San José. «Es importante dar un mensaje de tranquilidad a la sociedad», pero, al mismo tiempo, opina Cañete, «respetar y dignificar a las personas en situación de vulnerabilidad».