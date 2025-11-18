El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carmen Moriyón y los concejales de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, e Infraestructuras, Gilberto Villoria, al inicio de la reunión con representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) por el traslado temporal del Albergue Covadonga. ARNALDO GARCÍA

La FAV plantea facilitar pisos de alquiler a través de Emvisa a algunos usuarios del Albergue Covadonga

«Es una posibilidad que pedimos que se estudie», dice Cañete tras reunirse con la alcaldesa de Gijón, quien ve prioritario «evitar que el traslado derive en una situación de inseguridad»

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:39

Comenta

Segundo encuentro de la alcaldesa de Gijón y los concejales de Urbanismo e Infraestructuras para abordar el traslado temporal de los usuarios del Albergue Covadonga ... mientras duran las obras de reforma del inmueble y buscar «una solución de consenso«. El de ayer esta mañana lugar con la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana, presidida por Manuel Cañete. Según fuentes municipales, el encuentro sirvió para poner de manifiesto que »coincidimos en que lo prioritario es evitar que un traslado temporal como el que se proyectaba derive en una situación de inseguridad tanto para los vecinos como para las personas usuarias del Albergue«.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  5. 5

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  6. 6 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  7. 7

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  10. 10

    El abuelo del juvenil Nico Riestra, tras su debut con el Sporting: «No hay que lanzar las campanas al vuelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La FAV plantea facilitar pisos de alquiler a través de Emvisa a algunos usuarios del Albergue Covadonga

La FAV plantea facilitar pisos de alquiler a través de Emvisa a algunos usuarios del Albergue Covadonga