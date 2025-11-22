La federación vecinal de Gijón sale en defensa de las fiestas de prao: «Son la tradición»
Su presidente señala que «somos los primeros interesados en un mayor control de los eventos», pero rechaza las críticas de la patronal Otea, que «está en todo lo que organiza el Ayuntamiento»
Gijón
Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:01
El presidente de la federación vecinal urbana de Gijón (FAV), Manuel Cañete, salió en defensa de las fiestas organizadas en los barrios y parroquias del ... concejo, tras las críticas de la patronal de hostelería Otea a la permisividad con este tipo de celebraciones. «Somos los primeros interesados en que se regule todo lo relacionado con los eventos, pero siempre poniendo en valor las fiestas de barrio y de prau, que son la verdadera tradición», señaló.
Apuntó que en breve está previsto mantener un encuentro con el Ayuntamiento para tratar sobre la proliferación de actividades «que ocupan suelo público y traen suciedad y ruido, como los macroeventos y los 'paseos gastro'», así como sobre el control de eventos en los barrios, duración, horarios... Pero añadió que «Otea no se puede quejar: está en la foto de todo lo que organiza el Ayuntamiento y en algunas zonas hay un incumplimiento sistemático de horarios y ruidos».
