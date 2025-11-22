El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración de vehículos en las fiestas de Cabueñes. Pardo

La federación vecinal de Gijón sale en defensa de las fiestas de prao: «Son la tradición»

Su presidente señala que «somos los primeros interesados en un mayor control de los eventos», pero rechaza las críticas de la patronal Otea, que «está en todo lo que organiza el Ayuntamiento»

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:01

Comenta

El presidente de la federación vecinal urbana de Gijón (FAV), Manuel Cañete, salió en defensa de las fiestas organizadas en los barrios y parroquias del ... concejo, tras las críticas de la patronal de hostelería Otea a la permisividad con este tipo de celebraciones. «Somos los primeros interesados en que se regule todo lo relacionado con los eventos, pero siempre poniendo en valor las fiestas de barrio y de prau, que son la verdadera tradición», señaló.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  2. 2

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  3. 3 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  4. 4

    Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos
  5. 5 Óscar y Anilson, de 32 y 42 años, las víctimas del accidente minero en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  6. 6 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  7. 7 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  8. 8 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  9. 9 Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Franco
  10. 10 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La federación vecinal de Gijón sale en defensa de las fiestas de prao: «Son la tradición»

La federación vecinal de Gijón sale en defensa de las fiestas de prao: «Son la tradición»