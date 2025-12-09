El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Terrenos municipales pretendidos por Quirón en Nuevo Gijón para construir su hospital. Arnaldo García
Nuevo Gijón

La federación vecinal de Gijón reclama expropiar el suelo de Quirón junto al hospital de Cabueñes

«Hicieron de todo para que salga el proyecto, menos investigar cómo pudo comprar esas parcelas necesarias para la ampliación»

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:22

«Resulta inaudito». Es la opinión del presidente de la federación vecinal de la zona urbana (FAV), Manuel Cañete, sobre la posible compra por parte ... del Ayuntamiento de los terrenos que Quirón posee en el entorno del Hospital de Cabueñes. Como adelantó EL COMERCIO, el gobierno estudia esa alternativa si la justicia paraliza el convenio de permuta aprobado en 2022 para intercambiarle esos suelos por otros de titularidad municipal de Nuevo Gijón en los que el grupo sanitario pretende levantar su hospital privado. «Hay gato encerrado», señala Cañete, quien lamenta que el Ayuntamiento recurra «otra vez a pagar, al igual que en Naval, en detrimento de las necesidades esenciales de la ciudad». «¿No existe la expropiación forzosa en un tema como este de interés general?», se pregunta.

