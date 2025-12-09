La federación vecinal de Gijón reclama expropiar el suelo de Quirón junto al hospital de Cabueñes

«Resulta inaudito». Es la opinión del presidente de la federación vecinal de la zona urbana (FAV), Manuel Cañete, sobre la posible compra por parte ... del Ayuntamiento de los terrenos que Quirón posee en el entorno del Hospital de Cabueñes. Como adelantó EL COMERCIO, el gobierno estudia esa alternativa si la justicia paraliza el convenio de permuta aprobado en 2022 para intercambiarle esos suelos por otros de titularidad municipal de Nuevo Gijón en los que el grupo sanitario pretende levantar su hospital privado. «Hay gato encerrado», señala Cañete, quien lamenta que el Ayuntamiento recurra «otra vez a pagar, al igual que en Naval, en detrimento de las necesidades esenciales de la ciudad». «¿No existe la expropiación forzosa en un tema como este de interés general?», se pregunta.

Recuerda que desde el principio la federación vecinal se pronunció «en contra de la llegada de un hospital privado a Gijón y en defensa de una sanidad pública», al tiempo que «exigimos total transparencia sobre lo ocurrido con la compra de esos terrenos cercanos al Hospital de Cabueñes y que limitaban su desarrollo futuro». Lamentó que pese a que «había muchas voces en contra y una demanda judicial en marcha» el anterior gobierno socialista siguió adelante con los planes para la permuta y ya este mandato «se modificó el PGO en un tiempo récord» para permitir el mencionado equipamiento sanitario en Nuevo Gijón, «aduciendo un interés general que no lo es, pues esto es un negocio privado». Y reprochó que se haya hecho de todo para favorecer el proyecto de Quirón «menos investigar cómo se pudo hacer esa compra de parcelas junto a Cabueñes sabiendo que se iba a necesitar el terreno para la ampliación».

La postura coincide con la manifestada este fin de semana por IU y Podemos, que también rechazan cualquier hipotética compra del suelo de Quirón y piden «expropiar».