La federación vecinal urge la puesta en marcha de la depuradora del este La Confederación se da de plazo entre 10 y 15 días para activar los equipos de desengrasado y desarenado de la planta construida en El Pisón MARCOS MORO GIJÓN. Lunes, 30 julio 2018, 03:41

La Federación Vecina Urbana (FAV) urge a «resolver la situación» de la depuradora del este y a tomar las medidas necesarias para su puesta en marcha. La entidad que preside Adrián Arias considera «una auténtica vergüenza tener que esperar a que un tribunal europeo 'obligue' a las administraciones local, regional y central a poner solución a los graves problemas de depuración de aguas que sufre la zona este de la ciudad».

Para el movimiento vecinal gijonés, «es urgente resolver la lamentable situación que vive la puesta en marcha de la depuradora del este tras el cúmulo de despropósitos que ha rodeado desde el inicio este proyecto fundamental para Gijón».

«Estamos pagando, y ahora además de manera monetaria, los chanchullos y despropósitos de responsables políticos que decidieron continuar con un proyecto lleno de incorrecciones, incumplimientos y decisiones inexplicables», lamenta Adrián Arias, presidente de la FAV.

«Si uno lee los expedientes y la declaración de impacto ambiental -en referencia al permiso firmado en 2009 por la hoy ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera-, entiende muchas cosas que han pasado y por las que estamos así», señala. «Eso sí, los responsables de aquello no se ponen ni coloraos», añade.

«La FAV tiene claro que va a estar muy vigilante y siendo exigente para que de manera inmediata, mejor más temprano que tarde, se pongan en marcha todas aquellas medidas necesarias para solucionar los graves problemas de saneamiento que se han detectado en los últimos meses», concluye.

El nuevo estudio de impacto ambiental contratado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) para intentar legalizar la depuradora del este construida entre 2012 y 2016 ha vuelto a señalar El Pisón como la alternativa de emplazamiento mejor desde varios parámetros (territorial, técnico, económico y ambiental) con el aval de tres universidades. La ubicación junto a 'la Plantona' es la que ha obtenido mejor valoración, tanto en base a un análisis cualitativo como a un análisis cuantitativo sobre los impactos. El análisis se ha hecho partiendo de cero, es decir, contemplando la solución de El Pisón como si hubiera que construir de nuevo la depuradora, para valorar por igual los impactos de la obra en cada alternativa.

Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) se da de plazo entre 10 y 15 días para que operarios de la empresa pública Tragsa entren a la planta de El Pisón para activar los equipos de desarenado y desengrasado de la depuradora de El Pisón, tras haberlo autorizado la Audiencia Nacional en septiembre del pasado año. No obstante, los vecinos de El Pisón, a través de su abogado Marcelino Abraira, solicitaron el pasado viernes a dicho tribunal medidas cautelares para que paralice esa puesta en marcha parcial de la planta alegando que no se han cumplido trámites legales necesarios. En concreto, que no se ha presentado el estudio ambiental requerido para usar esos filtros.