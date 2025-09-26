Ferastur, la garantía de una gran marca referente en pinturas y barnices y soluciones integrales Más de 37 años ofreciendo innovación, calidad y asesoramiento experto para profesionales y particulares en Asturias

Hablar de Ferastur es hablar de confianza, experiencia e innovación. Con más de 37 años de trayectoria en el sector, esta empresa asturiana se ha consolidado como un referente en la venta y distribución de pinturas, barnices, maquinaria y herramientas, ofreciendo soluciones tanto para profesionales de la construcción, la industria, la madera o la náutica como para particulares que buscan mejorar su hogar con productos de primera calidad.

Fundada en 1987, Ferastur cuenta con más de 3.000 m² de instalaciones en el Polígono de Roces (Gijón) y una amplia red comercial que abarca toda Asturias. Hoy dispone de cuatro puntos de venta en Gijón, Oviedo, Avilés y en su sede central, además de una completa tienda online en su página web ferastur.com, pensada para facilitar el acceso a una parte de su extenso catálogo con solo un clic.

Un catálogo pensado para cada necesidad

Ferastur ha sabido crecer escuchando a sus clientes y apostando siempre por la innovación. Su catálogo supera las 15.000 referencias e incluye desde pinturas decorativas de alta gama, barnices para el mueble, revestimientos de fachadas y sistemas de aislamiento térmico (SATE), hasta pinturas industriales, náuticas y tratamientos para madera en interior y exterior.

Pero la oferta no se queda ahí. Ferastur también pone a disposición de profesionales y aficionados un amplio abanico de maquinaria y herramientas de precisión: desde equipos de aplicación de pintura y barnizado, hasta maquinaria industrial para el sector de la madera y la carpintería. De este modo, cualquier proyecto, grande o pequeño, encuentra en Ferastur el aliado perfecto para llevarse a cabo con eficacia y durabilidad.

Marcas líderes, calidad asegurada

Uno de los puntos fuertes de Ferastur es su colaboración con fabricantes líderes del sector, algunos de ellos en exclusiva para Asturias, como Reveton, Hempel, Zenko, Icro, Ega, Sayerlack, Lamello o Festool, a los que se suman otras grandes marcas como Mapei, Wagner, Sagola, Fein, Rodapin o Baixens.

Trabajar con estas firmas de prestigio internacional garantiza que cada producto cumpla los más altos estándares de calidad y ofrezca un rendimiento óptimo, tanto en condiciones industriales exigentes como en aplicaciones domésticas o decorativas.

Asesoramiento especializado

En Ferastur entienden que la diferencia está en el detalle. Por eso, más allá de ofrecer un producto, ponen a disposición de sus clientes un equipo de 15 profesionales altamente cualificados que aportan asesoramiento especializado en cada etapa del proyecto, desde la planificación hasta la ejecución.

Este enfoque cercano y personalizado convierte a Ferastur en un socio estratégico para los profesionales que buscan soluciones eficientes, pero también en un apoyo esencial para los particulares que necesitan orientación sobre qué producto elegir y cómo aplicarlo. Además, cuentan con servicio postventa y soporte técnico, que refuerzan aún más la confianza de quienes trabajan con ellos.

Innovación y confianza certificada

La apuesta constante por la innovación ha permitido a Ferastur mantenerse a la vanguardia del sector durante casi cuatro décadas. Desde 2010, la empresa cuenta con el Certificado de Calidad AENOR bajo la norma UNE-EN ISO 9001, una garantía que avala su compromiso con la mejora continua, la orientación al cliente y la transparencia en cada proceso.

Este reconocimiento no solo aporta seguridad a clientes y proveedores, sino que también refleja la filosofía de trabajo de Ferastur: evolucionar constantemente para ofrecer siempre lo mejor.

Soluciones integrales

Ferastur auna experiencia, especialización y las mejores marcas para ofrecer a profesionales y particulares soluciones integrales en pinturas, barnices, maquinaria y herramientas, siempre con un acompañamiento cercano y experto.

Hoy, con miles de proyectos respaldados y un sólido equipo humano, Ferastur sigue mirando al futuro con la misma ilusión del primer día, convencida de que la combinación de experiencia, innovación y trato cercano seguirá marcando la diferencia en el sector.

Con sus cuatro puntos de venta estratégicamente ubicados en Asturias y su canal online, Ferastur combina la atención personalizada de siempre con la comodidad de las nuevas tecnologías. Porque cuando se trata de dar color, proteger o transformar cualquier espacio o material, Ferastur es sinónimo de garantía, calidad y resultados sobresalientes.