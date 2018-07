Andrés Roca Rey: «Delante del toro es cuando más libre me siento»

Tiene 21 años, el hablar pausado y las ideas muy claras. Andrés Roca Rey, matador de toros peruano afincado en España desde hace siete años, triunfador en plazas como Pamplona y Sevilla, será una de las estrellas de la Feria de Begoña.

-Abrió la puerta grande de El Bibio el año pasado. ¿Qué recuerdos guarda?

-Gijón me pareción una ciudad bonita. Pude vivir sensaciones muy buenas en la plaza y disfruté mucho con su gente.

-Proviene de una familia acomodada y ha decidido dedicarse a una profesión en la que se juega la vida cada tarde. ¿Por qué?

-Lo que me llenó siempre fue el toreo, desde muy chico. No recuerdo el momento en el que decido serlo, porque siempre fue lo que me gustó. Era lo que me llenaba y en la vida hay hacer lo que a uno le llena.

-¿Ni siquera se lo pensó con las primeras cogidas?

-Era parte de ello, era algo que te hacía sentir como torero y es bonito también superar esas cosas.

-Dicen de usted que es tímido fuera de la plaza y descarado dentro.

-Intento ser más que nada respetuoso y tampoco soy una persona que hable mucho, pero lo que tengo que decir lo digo. Delante del toro es el momento en el que más libre me siento. Puedes, no con palabras sino con una muleta y una espada, expresarte, y es la forma que tengo para decir lo que siento. Es como una forma de sentirte libre, en un estado más puro y haciendo lo que verdaderamente te dé la gana.

-En el toreo hay una raya en la que el peligro crece exponencialmente. ¿La cruza?

-La raya te la pones tú mismo y cada día intentas ir más allá de ella. Está en todo: torear cada vez mejor, intentar mejorar como torero. También está en el valor. Muchas tardes te enfrentas al miedo, eres humano y sientes miedo y tienes que cruzar esa línea. La raya siempre está ahí y las rayas están para cruzarlas.

-¿Se puede cruzar todas las tardes?

-Hay tardes en las que cuesta trabajo, te sobrepones y la pasas. Otras, te sientes muy a gusto y ni siquiera piensas en ella y la pasas más que nunca. Lo importante es que siempre des un paso más del que has dado el día de ayer.

-¿Cómo vence ese miedo?

-Más que con nada tu filosofía de vida, intentas llenarte de motivaciones. Una de ellas es la gente que te sigue, sobre todo la gente joven que te está viendo en la plaza, la gente que te escribe, tus seguidores. La verdad es que te hacen venirte muy arriba y te dan una motivación muy especial. Te hace endurecerte y te permite hacer cosas bonitas en la plaza.

-Hace tres años que tomó la alternativa y acumula triunfos. ¿Qué le queda por hacer?

-Estoy viviendo lo que soñaba de niño e intento disfrutarlo al máximo.

-¿Ya se siente figura?

-Eso es algo con lo que te califica la gente, yo no me pongo a pensar en eso. Intento ser cada vez mejor, ir poniéndome metas e ir mejorando. Lo de figura o no figura es algo que te marca la gente, no tienes que preocuparte por eso.

-Tenía un póster de El Juli en su habitación y aspira a torear con José Tomás. ¿Qué le atrae de este matador?

-Nunca he toreado con él. Todos los toreros me transmiten algo, se juegan la vida. Todos tienen algo especial y los admiro.

- ¿Le queda tiempo para algo más que no sea el toreo?

-No tengo muchísimo tiempo para hacer otras cosas, pero si hablamos de aficiones diría que el golf . Siempre hay tiempo para algo más. Lo que sí es verdad es que te privas de algunas cosas por estar toreando. Y eso también es necesario.

-¿Hasta qué punto es importante el entrenamiento?

-Sin entrenamiento no habría reflejo en la plaza ni triunfos ni nada. Para mí es fundamental, no solo el técnico y el físico, sino el mental. Hay que tener la cabeza muy fuerte para superar momentos de no triunfos y hasta los triunfos. Cuando es un momento cuesta abajo o el día que un toro te coge hay que estar fuerte mentalmente para superarlo.

-¿Siempre ha tenido el apoyo de su familia?

-Siempre. Mi papá me ha apoyado muchísimo, mi mamá también. Siempre han estado de acuerdo con lo que yo quería hacer de mi vida, que era ser torero. Quizá es un poco duro para ellos en el sentido de que tuvieron que dejarme ir con 14 años a España. Pero luego han entendido lo que era mi felicidad y mi sueño y me apoyaron muchísmo.

-¿Cómo fue venirse solo tan joven?

-Era una aventura. Tenía la ilusión de ser torero, de poder triunfar y abrirme camino. Tenías la seguridad interna de que tu cuerpo y tu mente te decían que sí ibas a poder, pero también tenías la duda de ver qué pasaría si no lo consigo. Esas dudas son las que, cuando te haces fuerte, te ayudan a triunfar en tardes importantes, cuando te acuerdas de ellas.

-¿Cuál ha sido su clave para alcanzar el éxito?

-El entrenamiento, la dedicación absoluta a una profesión, hacer del toreo tu vida y dedicarte plenamente a ello, además de superar cosas en el camino. Eso está en ti. Lo que no está en ti es la gente de tu alrededor, buenas compañías, gente que te aporte y no te distraiga. Un buen maestro que te diga las cosas como son. Y el factor suerte, que te toque el buen toro en el día clave y tú estés bien.

-¿Cuáles son sus expectativas para Gijón?

-Estoy deseando estar ahí. Te llena de alegría saber que es una plaza tan especial y sobre todo con una buena afición. Me encanta torear en plazas que respetan lo que haces y que se entregan cuando te ven entregado. Gijón es una de esas plazas.

-Desde hace años hay protestas de antitaurinos en la plaza. ¿Qué le diría a esas personas?

-Solamente podría pedir respeto a esas personas. No les diría nada más, solamente que respeten lo que no entienden.