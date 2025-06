La historia de Alba Ciordia (Madrid, 1987) empieza con una herida profunda. A los siete años perdió a su madre y su vida cambió ... para siempre, hasta que su perra 'Claire' llegó a su vida y creó con ella un vínculo sanador. Hoy y mañana estará firmando ejemplares de su libro, 'Algo más que compañía', en la caseta de la 'La maleta de mi abuelo' (número 33), de 12 a 14 horas, en la Feria del Libro de Gijón.

–¿Qué la impulsó a escribir este libro?

–La idea nació de una necesidad muy íntima: poner palabras al dolor, al amor, a la pérdida y a todo lo que había vivido y llevaba tiempo guardado dentro. Empezó siendo un ejercicio muy personal, casi terapéutico, pero a medida que iba escribiendo me di cuenta de que esta historia podía ayudar a alguien a comprender mejor sus emociones, inspirarle a sanar o acompañarle en un momento difícil.

–¿Por qué 'Algo más que compañía'?

–Porque eso es exactamente lo que son para mí los perros. Algo mucho más grande que una presencia agradable o una fuente de cariño. 'Claire' no solo me acompañó, sino que me sostuvo y me ayudó a reconstruirme cuando sentía que no podía más. El título refleja que hay un vínculo profundo, casi espiritual, que va más allá de la simple compañía.

–Con 7 años ya quería un perro. ¿Cómo lo sentía en aquel momento de la infancia?

–Como una urgencia del alma. No era un capricho ni una fantasía infantil, sentía que necesitaba un perro como quien necesita respirar. Como si de alguna forma supiera que eso me ayudaría a sostener todo lo que no sabía cómo gestionar: la tristeza, la pérdida, el sentimiento de no encajar…

–¿Cuándo se percató del vínculo sanador que estaba creando con 'Claire'?

–Desde el principio, pero se hizo mucho más evidente cuando enfermó. Su diagnóstico crónico me obligó a parar por completo y a estar presente de verdad. Empecé a observarla más, a entender su lenguaje, a escucharla de verdad… y en ese proceso, sin darme cuenta, comencé a escucharme también a mí misma. Cuidar de ella me estaba sanando a mí. Muchas de sus dolencias reflejaban un estado interno mío de estrés, ansiedad y falta de conexión.

–Perder a una madre marca para siempre. ¿Cuándo decidió que quería contar su historia?

–Durante muchos años, contar mi historia de una manera tan pública era impensable. Me protegía del dolor enterrándolo, pero el cuerpo y el alma siempre encuentran formas de recordarte lo que no ha sanado. Llegó un momento en que sentí que estaba preparada para mirar hacia atrás con compasión y compartirlo. Escribir sobre la pérdida de mi madre no fue solo un acto de valentía, fue un acto de amor hacia esa niña de siete años que tuvo que crecer demasiado rápido.

–¿Qué fue lo más difícil de revivir al escribir el libro?

–Revivir todo lo que no se ve. No solo la pérdida de mi madre, sino también lo que vino después: una soledad profunda y silenciosa que se instaló durante años. Esa sensación de estar desconectada del mundo me acompañó mucho tiempo.

–¿Y lo más liberador?

–Cómo fui capaz de hacer alquimia con las heridas de las que hablo en este libro. De cómo, en medio de todo ese caos, encontré el amor, el propósito y la posibilidad real de volver a ser feliz.

–¿Qué mensaje le gustaría que se llevase el lector con su libro?

–Me gustaría que se quedaran con la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una forma de volver a la vida. Que el dolor no nos define, pero sí puede transformarnos si tenemos el valor de atravesarlo.