Ana González, sobre el Grado de Bellas Artes: «Yo no voy a pelearme con otro Ayuntamiento» La alcaldesa de Gijón ha defendido este miércoles en la Feria de Muestras la creación de este estudio universitario de vinculado a las nuevas tecnologías para diferenciarse de otros que se imparten en el país EUROPA PRESS Miércoles, 7 agosto 2019, 15:34

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha defendido este miércoles en Gijón la creación de un grado universitario de Bellas Artes vinculado a las nuevas tecnologías para diferenciarse de otros estudios que se imparten en el país.

González, en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita institucional a la 63 Feria Internacional de Muestras de Asturias, ha recalcado, frente a críticas de la oposición, que ya en campaña electoral había hecho esta propuesta, por lo que no se trata de distraer la atención respecto a la 'pelea' entre concejos por el Grado de Deporte.

Ha dejado claro, en este sentido, que Gijón presentó la solicitud para optar a este último grado universitario por el Equipo de Gobierno anterior y está «activa», ha recalcado. «Ya está bien», se ha quejado frente a las críticas.

Unido a ello, ha apuntado que se ha mandado una carta ya al rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García, tal como acordó el Pleno, en la que se pide el informe económico en el que se basó para decir que en Gijón sería mucho más caro impartir el Grado de Deporte. Un informe que, en cuanto lo tenga, pondrá a disposición del resto de grupos municipales.

La regidora, asimismo, ha incidido en que quien hace la política universitaria es la Universidad y el Principado, al tiempo que ha concretado que Gijón quiere el Grado de Deporte, como también otros grados; a lo que ha puesto de ejemplo el de Organización Industrial que comienza el próximo curso.

«Una cosa no quita la otra», ha remarcado, para después resaltar que los estudios universitarios son importantes para la ciudad. «Yo sé lo que digo yo y no quiero que se cambien las palabras», ha reprochado.

Ha apuntado, además, que en la primera reunión que tuvo con el rector ya le trasladó su propuesta del grado de Bellas Artes. La alcaldesa ha señalado que hay que construirlo con el rector, aunque ha matizado que no quiere replicar otros estudios como pueda ser los que hay en Bilbao.

A este respecto, ha incidido en que el arte ahora está ligado a las tecnologías, por lo que cree que es mejor trabajar en un modelo diferenciado a otros estudios en España. Una visión que ha apuntado que comparte también el director del campus tecnológico.

Preguntada sobre si puede haber una nueva disputa entre concejos por estos estudios, ha indicado que no conoce qué ha pedido Oviedo o Avilés. «Basar ser alcaldesa en contra de otros ayuntamientos es un error», ha opinado.

Al contrario, ha sostenido que si se quiere tener presencia, avanzar, ser más fuertes, crecer y ofrecer oportunidades a los jóvenes para que no se tengan que ir de la región, no se puede hacer con confrontaciones. «Yo pelearme con otro Ayuntamiento no lo voy a hacer», ha avanzado.

Ha recalcado, en este caso, que su trabajo consiste en definir lograr una buena definición del grado de Bellas Artes, proponérselo a la Universidad y buscar los mecanismos para conseguir el dinero, que no siempre pasa porque lo pague el Ayuntamiento, ya que es una competencia autonómica.

Por este motivo, ha remarcado que pasa por convencer al Principado de que es una apuesta «seria, buena para Asturias y que tiene valor añadido ya que no nos limitamos a intentar competir con nadie sino a crear un estudio diferente, pero anclado en el hoy para construir el mañana», ha resaltado.

«El ordenamiento académico corresponde a la Universidad», recuerda la alcaldesa de Avilés

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha defendido esta mañana la continuidad de la Escuela Superior de Arte en la ciudad, eludiendo cualquier manifestación sobre el debate ante la posible creación en la Universidad de Oviedo del grado de Bellas Artes. «El ordenamiento académico corresponde a la Universidad», recordó la regidora avilesina, al tiempo que invitó a las diferentes administraciones a «coordinarnos unos con otros y no competir unos sitios con otros».

Monteserín también defendió la continuidad de la Escuela Superior de Arte del Principado en Avilés, de la que se inaguró el pasado curso la nueva sede para los estudios de Restauración y se encuentra en marcha el proyecto de ampliación para albergar los grados de Diseño. «Los grados de Diseño y Restauración en Avilés ya son una realidad. Existe un compromiso del Principado para apoyarlos y vamos a desarrollarlo«, concluyó.