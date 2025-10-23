El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El incendio del Monte Areo, que desalojó a medio centenar de vecinos, controlado
El presidente de la Casa de León en Asturias, José María Fernández Chimeno; el vicepresidente primero de la Diputación de León, Roberto Aller, y el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, en la presentación de la feria de productos leoneses, este miércoles, en León. E. C.
Fiestas patronales de la Casa de León en Asturias

La Feria de Productos de León contará con 23 expositores en Gijón

La plaza Mayor acogerá la cita gastronómica desde el vienes, a las 17 horas, hasta el domingo. Habrá embutidos, miel, dulces, chocolate, quesos y vinos

María Agra

María Agra

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:10

Comenta

El Ayuntamiento de Gijón colabora con la Diputación de León en la celebración de una feria gastronómica con más de una veintena de casetas que tendrá lugar este fin de semana en la plaza Mayor. La iniciativa forma parte de diferentes actos organizados con motivo del 42 aniversario de la Casa de León en Asturias y fue presentada este miércoles en la Diputación de León, en un acto al que asistieron el concejal de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios; el vicepresidente primero de la Diputación de León, Roberto Aller, y el presidente de la Casa de Léon en Asturias, José María Fernández Chimeno.

La feria de productos de León, que comenzará este viernes a las 17 horas y finalizará el domingo a las 21.30, contará con 23 puntos de venta: embutidos, miel, legumbres, vinos, chocolates, quesos y dulces. Asimismo, se realizarán presentaciones, catas y degustaciones de producto.

Gaitas y grupos leoneses

Este domingo tendrá lugar el tradicional Desfile de Pendones, donde también desfilará la Banda de Gaites Noega. Los actos comenzarán a las 11 horas con la llegada de los grupos leoneses al Campo Valdés y a las 12 arrancará el desfile, que recorrerá el Muro hasta llegar a la zona de El Rinconín y estará encabezado por la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el presidente de la Casa de León en Asturias, José María Chimeno.

«Es una nueva oportunidad para estrechar lazos de amistad con León. Nuestra relación siempre ha sido muy cordial y el cariño es mutuo», destacó González-Palacios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un gran incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo
  2. 2 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  3. 3 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  4. 4

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  5. 5 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  6. 6 Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos
  7. 7 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  8. 8

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  9. 9 Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias
  10. 10 Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado de Asturias, de baja médica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Feria de Productos de León contará con 23 expositores en Gijón

La Feria de Productos de León contará con 23 expositores en Gijón