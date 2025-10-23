La Feria de Productos de León contará con 23 expositores en Gijón

El presidente de la Casa de León en Asturias, José María Fernández Chimeno; el vicepresidente primero de la Diputación de León, Roberto Aller, y el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, en la presentación de la feria de productos leoneses, este miércoles, en León.

María Agra Gijón Jueves, 23 de octubre 2025, 08:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Gijón colabora con la Diputación de León en la celebración de una feria gastronómica con más de una veintena de casetas que tendrá lugar este fin de semana en la plaza Mayor. La iniciativa forma parte de diferentes actos organizados con motivo del 42 aniversario de la Casa de León en Asturias y fue presentada este miércoles en la Diputación de León, en un acto al que asistieron el concejal de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios; el vicepresidente primero de la Diputación de León, Roberto Aller, y el presidente de la Casa de Léon en Asturias, José María Fernández Chimeno.

La feria de productos de León, que comenzará este viernes a las 17 horas y finalizará el domingo a las 21.30, contará con 23 puntos de venta: embutidos, miel, legumbres, vinos, chocolates, quesos y dulces. Asimismo, se realizarán presentaciones, catas y degustaciones de producto.

Gaitas y grupos leoneses

Este domingo tendrá lugar el tradicional Desfile de Pendones, donde también desfilará la Banda de Gaites Noega. Los actos comenzarán a las 11 horas con la llegada de los grupos leoneses al Campo Valdés y a las 12 arrancará el desfile, que recorrerá el Muro hasta llegar a la zona de El Rinconín y estará encabezado por la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el presidente de la Casa de León en Asturias, José María Chimeno.

«Es una nueva oportunidad para estrechar lazos de amistad con León. Nuestra relación siempre ha sido muy cordial y el cariño es mutuo», destacó González-Palacios.