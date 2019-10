La Feria de Stocks recibe 4.050 visitas en su primer día Julio González Zapico (Principado), Sara Menéndez (Unión de Comerciantes) y Félix Baragaño (Cámara), en el centro de la imagen, con ediles asistentes a la primera jornada de la Feria de Stocks. / FOTOS: CAROLINA SANTOS La 36 edición registra una notable entrada en el recinto ferial con descuentos de hasta el 70%. Hoy volverá a abrir de 11 a 21 horas E. FANJUL GIJÓN. Domingo, 6 octubre 2019, 02:30

Un total de 4.050 personas acudieron ayer a la 36 Feria de Stock de Gijón en el recinto Luis Adaro. En esta edición, participan un total de 66 expositores procedentes de los concejos de Gijón, Oviedo, Candás, Luanco, Grado y Aller.

Como ya es habitual en esta popular cita comercial bianual, la mayoría de los puestos ofrecen artículos de moda, calzado, complementos y deporte; una amplia gama de productos con descuentos que alcanzan hasta el 70% en los casos más extremos. Una oportunidad que muchas personas aprovechan para hacer fondo de armario o renovar prendas de abrigo y calzado a precios muy económicos. «Solemos coger ropa y calzado para niños. Lo cierto que es que encontramos cosas de calidad a precios bastante rebajados, incluso a mitad de precio. Aunque sean de la temporada anterior está muy bien y merece la pena», comenta Ana Gil, vecina del barrio de La Calzada.

Para los comerciantes, esta feria no solo brinda la oportunidad de liquidar stock y mejorar las cuentas del negocio, para muchos resulta un escaparate perfecto para darse a conocer y promocionar su local. «Es el segundo año que vengo y estoy encantada. Para mí, lo importante no es tanto liquidar stock como darme a conocer entre los clientes. De hecho, ya tengo varios que me conocieron aquí el año pasado y ahora son habituales de la tienda», asegura la comerciante de moda infantil, Patricia Laruelo.

Además de estos productos, en la feria pueden comprarse desde artículos de hogar como colchones, hasta alimentación de comercio justo en el puesto de Intermón Oxfam, habitual en esta cita comercial desde hace años.

Sorteo de un coche

La inauguración oficial de la Feria de Stock contó con la presencia de varios representantes institucionales, tanto del Ayuntamiento de Gijón como del Gobierno autonómico. Durante el acto se presentó una de las novedades puesta en marcha por la Unión de Comerciantes del Principado para la presente edición. Se trata una campaña de promoción del comercio gijonés que consiste en el sorteo de un coche entre todos los asistentes. La Feria de Stocks vuelve hoy a abrir sus puertas de 11 a 21 horas. La entrada cuesta un euro e incluye servicio de ludoteca y varios puestos de hostelería.