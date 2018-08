Una vida entera ligada a los toros Antonio Velasco, de 93 años, con su hijo, Alberto. / ARNALDO GARCÍA Antonio Velasco, de 93 años, hace más de tres horas de cola para hacerse con una de las entradas para la feria taurina de Begoña GUILLERMO TELLADO GIJÓN. Jueves, 2 agosto 2018, 01:57

Antonio Velasco, de 93 años, lleva desde niño acudiendo a la feria taurina de Begoña. Ayer se plantó a las ocho y media de la mañana en la plaza de toros para recoger su entrada y la de su hijo Alberto, a pesar de que dudó si ir hasta el último instante, ya que las nubes amenazaban lluvia. Finalmente se decidió y, tras más de tres horas en la cola, estará otro año más en El Bibio. «Queríamos unas localidades concretas y si llegas a las diez de la mañana es posible que te quedes sin ellas», afirmó.

Es oriundo de Fuentesaúco (Zamora), un pueblo con una gran tradición taurina, del que vino a Gijón con su familia cuando era muy pequeño. Su padre, muy aficionado a los toros, lo llevaba de la mano todos los veranos para que se fuera enganchando. «Hay padres que hacen lo mismo con el fútbol, él lo hacía con los toros». Cuenta que en esos primeros años tenían problemas para entrar, ya que «había una edad mínima y teníamos que apañarnos de cualquier forma». Aun así, su padre siempre conseguía pasar con él sin problemas. Este año será muy especial, ya que verá a uno de sus maestros favoritos por última vez. «Me han dicho que este año va para ver la despedida de Padilla», dice su hijo.

Ahora quien lo acompaña es Alberto, que no comparte la pasión de su padre y su abuelo por el toreo, pero no ha dudado en acompañarle otro año más. «No he ido tanto como él. Empecé a hacerlo cuando comenzó a necesitar a alguien que le ayudara a subir las escaleras para llegar bien al asiento», explicó.

Tras una larga espera, Alberto recibió una llamada de su padre pidiendo que lo relevara, ya que estaba cansado de esperar y necesitaba tomar un café. «Me dijo que delante había un centenar de personas y que estaba cansado de esperar de pie». Su primer pensamiento fue decirle que se fuera a tomar un café en algún sitio cercano, pero cuando por fin consiguió llegar, la recompensa estaba cerca. «Solo quedaban dos personas delante, por lo que me quedé esperando con él hasta que nos dieron las entradas», contó.

El inconveniente será que no podrán sentarse juntos, a pesar de que no estarán muy lejos uno del otro. «Se sentará delante de mí, pero no creo que vaya a ser un inconveniente», señalaba Alberto. De esta forma, padre e hijo se fueron contentos y con la esperanza de que no sea la última vez que acuden a la cita.