«El rejoneo llega a un público más abierto, joven y familiar» La rejoneadora francesa Léa Vicens, con uno de sus caballos. / PASCAL GUYOT / AFP La torera francesa Léa Vicens estará el 12 de agosto en la feria taurina de Nuestra Señora de Begoña de Gijón, junto a Andy Cartagena y Diego Ventura LAURA ARAUJO Viernes, 3 agosto 2018, 18:10

Léa Vicens (Nîmes, 1985) descubrió tarde su pasión. A pesar de que sus padres le regalaron a 'Ourasi', su primer pony, a los 4 años, no sería hasta 20 años después cuando Vicens irrumpió en el campo del rejoneo con el objetivo de refrescar este arte ecuestre con su capacidad, personalidad, doma y temple innatos. Vicens toreará el próximo 12 de agosto en la plaza de toros de El Bibio, en Gijón, compartiendo cartel con Andy Cartagena y Diego Ventura, durante la feria taurina de Nuestra Señora de Begoña que tendrá lugar del 10 al 15 de agosto. La rejoneadora es licenciada en Biología por la universidad francesa de Montpellier. Durante años compaginó los estudios con su afición al campo y a los caballos. Su intuición y su sensibilidad la convirtieron en una ingeniosa domadora en el 'Rancho El Rocío', en La Puebla del Río (Sevilla), junto a precursores del rejoneo actual como Ángel y Rafael Peralta. En 2010 se estrenó como rejoneadora, y desde entonces su presencia en las plazas de toros es de las más esperadas.

-¿Cómo fueron sus comienzos en el rejoneo? ¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse al toreo?

-Empecé tarde porque primero estudié una carrera. Luego comencé a entrenar en secreto y a formar una cuadra. Mi debut fue en octubre de 2010, salí a hombros de la plaza. Me decidí a dedicarme al rejoneo después de terminar mis estudios. -¿Qué cualidades debe tener un rejoneador?

-Un torero sabe lo que significan los valores porque el toro se los enseña. Así que a través de estos valores se aprenden cualidades como la paciencia, el rigor, el valor, la escucha del otro, determinación...

-¿Cómo definiría su estilo de toreo? -Clásico, pero moderno, pisando terrenos de muchos compromisos, pero respetando siempre a mis caballos. -¿Qué la hace diferente?

-No busco copiar a nadie. Tengo mi personalidad propia y la aplico a mi forma de torear. -¿Cómo se entrenan los caballos para dedicarse al toreo? -Cada día se hace un programa de ejercicios físicos y de concentración para ellos. Se entrenan aproximadamente 14 caballos al día, y cada uno trabaja durante 45 minutos.

-¿Es necesario que el rejoneador dome a su caballo o puede hacerlo otra persona? -A mí me gusta hacerlo siempre personalmente para poder intuir relaciones entre el torero y el caballo y así poder anticipar los movimientos. De esa forma se crea un binomio perfecto. Además, hay que tener presente el factor económico. No se puede comparar comprar un potro al que se pueda domar, con un caballo que ya esté entrenado para torear.

-¿Cómo se entrena el toreo a caballo? ¿Cuántas horas practica al día?

-12 horas como mínimo en mi caso. -Al implicar no solo al rejoneador y al toro, sino también al caballo, ¿qué factores intervienen para que el toreo salga bien? -Lo más importante es saber medir las distancias y conocer los terrenos. -Entre el público, ¿tiene más aceptación el rejoneo o el toreo a pie? -El rejoneo llega a un público más abierto, más joven, más familiar.

-¿Tiene algún caballo favorito? ¿Hay alguno que sea más apto para el rejoneo? -Todos los que componen mi cuadra son muy importantes para mí y la mayoría son figuras y muy aptos, sobre todo 'Bético'. -¿Cuál es el festejo que más ha disfrutado? -Cada tarde es un placer torear en las diferentes plazas a las que acudo, por lo que no podría quedarme solo con un festejo. He tenido tardes de muchas alegrías y grandes triunfos. Por ejemplo, cuando indulté un toro el año pasado.

-¿Ha tenido alguna vez algún susto encima del caballo que le haya hecho replantearse su profesión? -He caído muchas veces y casi siempre por culpa del suelo. Pero siempre he seguido adelante.

-¿Cómo lleva el estar en todas las ferias españolas? ¿Esperaba llegar a lo más alto del rejoneo? -El trabajo da sus frutos y cada vez noto que va más gente a la plaza para verme. -¿Tendrá tiempo para unas vacaciones? -En diciembre quizás tenga tiempo para tomarme un descanso. -¿Alguna vez se ha sentido menos valorada por el hecho de ser mujer en una profesión en la que predominan los hombres? -No, nunca me he sentido menos válida para dedicarme a lo que me dedico. -Por haber estudiado Biología y dedicarse al toreo recibe muchas críticas, ¿cómo se las toma? -Para mí son críticas por parte de incultos extremistas. Los inteligentes no dicen esas cosas.