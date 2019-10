Fernández-Ahúja demanda un plan municipal «contra la soledad de los mayores» La concejal del PP Ángeles Fernández-Ahúja. / CAROLINA SANTOS Propone un censo de hogares unipersonales y plantea colaborar con los centros de salud para detectar estos casos I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:36

El PP propondrá en el Pleno de la próxima semana la puesta en marcha en Gijón de un plan «contra la soledad de las personas mayores», un fenómeno que, según destacó la concejala Ángeles Fernández-Ahúja, va cada año en aumento «y profesionales reconocidos identifican ya como el gran problema del siglo XXI».

La edil hizo hincapié en la necesidad de que en esta materia la administración sea «proactiva y no reactiva, porque no se trata de aprobar ayudas para que cuando estas personas vengan a pedirlas podamos ofrecérselas, sino de reaccionar antes de que el mal se produzca». Y en este sentido, la primera medida que pide incluir en ese plan es un estudio «que identifique el número de hogares unipersonales por zonas y por barrios». El segundo paso sería «promover una red de colaboración entre las diferentes administraciones, colectivos y el conjunto de la sociedad, implicando entre otros agentes a hospitales, centros de salud, centros municipales, centros sociales, Fiscalía, juzgados, asociaciones vecinales y entidades del tercer sector, para detectar y prevenir las situaciones de soledad no deseada y el aislamiento social antes de que generen un menoscabo para su bienestar». Puso como ejemplo que en ocasiones «un médico de cabecera puede tener conocimiento de que un paciente está en esta situación y lo que queremos es que haya colaboración y cruce de datos para identificar estos casos, porque si no difícilmente podremos atacar el problema».

El PP pide además «fomentar las relaciones intergeneracionales» entre mayores y jóvenes, más campañas de información sobre los recursos disponibles para estas personas e impulsar «la participación social de los mayores, su envejecimiento activo y su autonomía personal».