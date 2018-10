Fernando Lastra, sobre el plan de vías: «Espero encontrar una solución este mes que dé satisfacción a todo lo que queremos» Fernando Lastra. El consejero de Infraestructuras confía en el acuerdo ante el anuncio de movilizaciones de vecinos y grupos municipales AIDA COLLADO Gijón Martes, 16 octubre 2018, 11:51

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, ha insistido esta mañana en Gijón en que el Principado confía en «encontrar una solución en el mes de octubre que dé satisfacción a todo lo que queremos», que según ha explicado a renglón seguido no es otra cosa que «que se ponga en marcha el plan de vías«.

Ayer, la plataforma para la supresión de la barrera solidaria anunció que si el 31 de octubre el convenio del plan de vías no está firmado escenificará su postura de fuerza para reclamar la rúbrica. Solo un día después, Lastra ha asegurado que «hay detalles de tipo administrativo que me importan menos que la propia ejecución en tiempo y forma de lo que tenemos comprometido». Y ha concluido: «Es lo que más me interesa, llevar adelante el proyecto».