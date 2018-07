«El Festival Aéreo es de los días que más trabaja la hostelería», destaca Turismo

El concejal de Turismo, Jesús Martínez Salvador, hizo ayer un balance «muy positivo» de la decimotercera edición del Festival Aéreo de Gijón, y destacó que «es de los días del año que mejor trabaja la hostelería, con miles de personas en los bares y restaurantes y gente que viene desde toda Asturias y otros lugares». Resaltó el «gran aliciente» que supuso además este año el espectáculo nocturno del sábado y abogó por la continuidad del festival frente a las voces críticas. «No sé quién estará gobernando el próximo año, pero debería mantenerse porque es un éxito y un reclamo para venir a Gijón».

También el director del festival, Carlos Manso, se mostró satisfecho con esta nueva edición. «Los defectos fueron mínimos, solo un pequeño retraso por el incidente que sufrió el avión de la Blu Circe que no pudo salir y un fallo ajeno a nosotros que impidió a Jorge Macías hacer maniobras a petición del público, pero completó su tabla sin problema. Algunas esperas son inevitables porque un avión no puede entrar en la zona hasta que la deja libre el anterior, y algunos tardan unos minutos en llegar a la playa». Manso defendió la participación de aviones militares, «porque solo con aviones civiles quedaría descafeinado. Y no veo qué mal hace el Ejército en un país democrático».