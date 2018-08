«El folclore está repuntando» El público llenó la plaza Mayor en la última jornada del Festival de Folclore Internacional. / CAROLINA SANTOS El Xolgoriu cerró el Festival Internacional en la plaza Mayor, llena de un público que se rindió al espectáculo IVÁN OTERO GIJÓN. Jueves, 2 agosto 2018, 02:04

Con gaita y tambor, panderos cuadrados, panderetas y castañuelas aguardaba el Grupo Folclórico El Xolgoriu en la plaza Mayor al inicio del último día del Festival Folclórico Internacional de Gijón. Tras unos años de bajón «el folclore está repuntando otra vez y se mueven bastantes grupos», comentaba Laura Otero, profesora del grupo de Roces.

En medio del ambiente festivo que reunió a familias, amigos y parejas, el folclore gijonés volvió a tener protagonismo, donde los grupos El Xolgoriu y la Asociación de Coros y Danzas Jovellanos representaron bailes típicos del centro y el occidente asturiano. Gustó mucho a la gente.

«Solo hay que ver la plaza», sonreía ilusionada Laura. Aunque «si es verdad que los jóvenes son más reacios». Al contrario que las personas adultas, que por todos los rincones llenaron la plaza anoche. Las sillas habilitadas para los asistentes ya estaban ocupadas media hora antes del comienzo. Para aguantar, hubo quienes incluso se sentaron en suelo.

«Necesitamos más gente que participe en esto, sobre todo chicos», dicen en la agrupación Jovellanos

La poca afinidad entre jóvenes y folclore también hace que en las agrupaciones escasee esta juventud, tan importante para que perduren estos grupos. «A los niños les cuesta mucho», asegura Laura Otero. Todos coinciden en que el folclore goza de muy buena salud. Asturias tiene un gran patrimonio y cuenta con numerosos grupos a lo largo del territorio, pero «necesitamos más gente que participe en esto, sobre todo más chicos», cuenta Isabel Blanco, ligada a la agrupación de Jovellanos, quien también califica a los jóvenes como «reacios, especialmente a la hora de bailar».

El folclore gusta, pero el asturiano mucho más. Oriente, centro y occidente se llevan el reconocimiento de todos los asistentes.

«Me vuelve loca»

Benedicta Caballero es gijonesa de nacimiento, pero fue en Argentina donde vivió de pequeña. Descubrió el folclore y lo bailó. Pero es el asturiano el que más le «vuelve loca». La variedad que trae a Gijón es una de las cosas que más agrada. «Lo que más me gusta es que no es siempre lo mismo, no ocurre en un mismo lugar». Eso es lo bonito, en opinión de Benedicta Caballero.

El festival despide una edición más con los conjuntos de baile Ogonki (Siberia), Chanthanbburri (Tailandia) y el Ballet Folclórico Ritmos y Raíces Panameñas, además de los dos gijoneses.

Para Isabel Blanco, no obstante, es una pena que se haya recortado un festival «que duraba una semana». Sin embargo, tras casi cuarenta años, sigue ofreciendo el mismo encanto que siempre.