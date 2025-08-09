Una 'folixa intercéltica' cinco estrellas en Gijón

Cerca de 150 personas disfrutan de la comida popular en la 'folixa intercéltica' del Festival de Gaites de Villa de Xixón en el Parchís, en Gijón.

María Agra Gijón Sábado, 9 de agosto 2025, 21:32 Comenta Compartir

La Bretaña francesa, Portugal, Galicia, Mallorca y Asturias se dieron la mano este sábado en Gijón y unieron sus tradiciones para celebrar la primera comida popular de la 'folixa intercéltica' del XXV Festival de Gaites Villa de Xixón. Un espacio ideal para disfrutar de la convivencia entre las familias de las bandas, los músicos y los grupos invitados al festival», señaló Mónica Herías, una de las componentes de la Banda de Gaitas Villa de Xixón, mientras degustaba un menú que le estaba «prestando mucho».

Había un plato de cada una de las regiones participantes: sobrasada mallorquina, crepe bretón, chorizo asturiano, buñuelo portugüés, lacón gallego con cachelos y, de postre, arroz con leche asturiano o pasteles de Belém. El precio era de 17 euros de forma anticipada y de 20 euros allí. «Me parece súper original que cada uno de los platos vaya dedicado a las bandas que participaron en el festival», destacó Abel Gutiérrez, otro miembro de la banda.

Y no fue el único. El menú, que estaba previsto para 150 personas, enseguida empezó a llamar la atención de los viandantes y fueron muchos los que quisieron sumarse a la celebración, pero la logística no lo permitió. «El año que viene haremos como mínimo 200 tickets», aseguró Carlos Riero, componente de la Banda de Gaitas Villa de Jovellanos –que fue la que tuvo la idea de confraternizar entre gaiteros, bandas y regiones–, ante la gran afluencia de personas. Aquello era un no parar. Cada persona que pasaba se acercaba a mirar qué era «aquello».

Al final, lo importante era «celebrar el gran trabajo realizado esta semana» y agradecer que «la compañía es lo mejor del menú».