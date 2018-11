«Pintar Gijón siempre es un placer»

En su noveno año de vida, el Festival Nacional de Graffiti Most Wanted roza la excelencia. Durante este fin de semana, artistas de toda España se reúnen en la ciudad para intercambiar estilos, trucos, experiencias y, sobre todo, dar color a una ciudad que, dicen, «siempre nos acoge con los brazos abiertos». Albacete, Madrid, Zamora u Orihuela son algunos de los lugares de procedencia de estos graffiteros, referencias en sus estilos y que hasta esta tarde plasmarán sus diseños sobre el gran muro ubicado en el solar de Peritos, entre la avenida de la Constitución y la calle Manuel Llaneza. «Estamos muy contentos, el resultado está siendo increíble», confesaban ayer desde Asociarte, la asociación organizadora de esta cita.

Con un carácter mucho más artístico que competitivo, cada graffitero dispone de un espacio de aproximadamente siete metros de largo por tres de alto. 21 metros cuadrados en los que la libertad a la hora de colorear es absoluta, siempre y cuando el diseño se ciña a unos determinados colores estipulados por la organización. «La idea es que quede lo más uniforme posible, por lo que facilitamos la misma gama de colores a cada participante», explica 'Niño', conocido graffitero asturiano, miembro de la organización y también participante. Turquesa, cereza, blanco y negro son los tonos de esta novena edición, en la que los participantes rozan una edad media de unos 30 años. «Envejecemos nosotros, no el graffiti. Cuando eres más joven te atrae la rama ilegal de esta cultura», reflexiona 'Niño', quien afirma que, pese al trabajo a la hora de organizar este tipo de festivales, el Ayuntamiento siempre trata de poner facilidades. «Desde el 2010 lo estamos sacando bien. No hay queja», dice.

01:10 Vídeo.

El tiempo también ha puesto de su parte y, a falta de la jornada de hoy, los artistas han logrado evitar la lluvia. De esta manera, un gran mandala, varias hidras, unos submarinistas y buena cantidad de peces comienzan a cobrar vida en las paredes del festival. «Lo bueno de esto es que se juntan muchos estilos. Wild Style, Model Pastel, 3D... Es una oportunidad para aprender y pasarlo bien haciendo lo que más nos gusta: pintar», alude 'Niño'.

Cabrachos caricaturizados

Al margen del gran nivel que presenta esta novena edición, uno de los principales cabezas de cartel es, sin duda, el artista alicantino conocido como 'Mr. Chapo', quien visita por primera vez la región. «Es la primera vez que subo al norte y estoy flipando. No me esperaba que hubiese tanta cultura de graffiti. Está siendo un placer participar en el festival», afirmaba ayer mientras daba color a los cabrachos caricaturizados que está plasmando en su parte de muro. «Me gusta que lo que hago sea un reflejo del lugar que visito. En este caso, me han dicho que este pez es típico de Asturias, así que le intento dar un toque divertido y jugar mucho con el color del que dispongo. Me estoy divirtiendo mucho», explicó respecto a su diseño.