El Tsunami empieza duro y con lleno

Los amantes del rock están de enhorabuena porque desde ayer y hasta hoy a la madrugada numerosos bandas de ámbito nacional, e internacional han hecho que Gijón retumbe al son de la guitarra eléctrica y la batería. La segunda edición del Tsunami Xixón llegó pisando fuerte, donde dos grupos asturianos dieron el pistoletazo de salida a 48 horas de puro rock. Un escenario en medio del 'skatepark' de Cimavilla, con entrada gratuita, se encontraba sumergido en una niebla que recordaba al cielo, o al infierno, según cómo se mire. 'The Black Panthys Party' fue el protagonista durante una hora en la mañana de ayer. Desde las 13.30 horas, el grupo asturiano conformado en 2002, hizo un recorrido por su carrera musical con sus letras y álbumes reivindicativos. 'El Rey no es gay, se folló a Barbara Rey', 'Cita con la duquesa de Alba' o 'Níñigo Errejón', fueron algunas de las canciones más cantadas por el público. 'The Attack of the Brain Eaters' prosigió la jornada, donde la gente disfrutaba de un ambiente que era el preludio a lo que aconteció por la tarde. Además, junto al concierto que ofrecían las bandas estaba el 'skater' profesional Danny León de 23 años afincado en Madrid. A las 17 horas, La Laboral abría sus puertas para recibir a las 10.000 personas de distintos puntos de España que se pasarían por el festival con el objetivo común de disfrutar música en directo de la mano de sus bandas favoritas. El grupo 'Tigre y Diamante' inauguró el escenario Mahou, mientras que la banda 'Green Desert Water' proseguía en el escenario Jägermusic que aglutinó a un público variado que lo dio todo en su actuación, donde tocaban algunas de las canciones de su último disco 'Solar Plexus'. «Muchas gracias a todos por venir a la hora de la merienda ¡no estamos sudados ni nada!» sentenciaba Kike Sanchís, vocalista y guitarrista del grupo. Un total de trece conciertos por la tarde, pero, sin duda, una de las actuaciones protagonistas de la jornada fue la del grupo en el que milita Marky Ramone, único integrante que queda con vida de Los Ramones. El escenario Mahou, en el centro del patio de La Laboral, retumbó bajo la voz del cantante Ken Stringfellow y bajo el grupo llamado 'Marky Ramones's Blitzkrieg'. «Hola Gijón, hola a todo el mundo, encantado de veros de nuevo!» decía el batería Ramone.

Además, algunas de las novedades que trae esta segunda edición es la distribución de sidra a través de escanciadores profesionales para ofrecerla en los bares del recinto pagando con 'tuents', la moneda oficial de intercambio del Tsunami (1 tuent, dos euros). Como es reglamentario, a la bebida hay que sumarle la comida, y en la parte izquierda del recinto, se encuentran ocho 'food truck' para saciar los estómagos de los participantes con módicos precios.

Y no solo esto, sino que el 'Glamping' también es protagonista de la jornada, ya que numerosos jóvenes de distintas partes de España tienen la oportunidad de quedarse en un camping que se ha acomodado al lado de la Laboral para que los asistentes al Tsunami puedan dormir, como es el caso de Anne López. «Vengo desde León con mis amigos y la verdad es que tenemos muchas ganas de disfrutar del día de mañana (hoy). Somos fans de 'Bad Religion' y estamos seguros de que será un conciertazo», afirmaba Anne López, de 26 años, que duerme en dicho camping con sus amigos.

Asimismo, en esta edición también se encuentra disponible, a la izquierda, nada más entrar en el recinto, el 'Punto Lila', un centro para atender a las víctimas de agresiones sexuales que abre sus puertas de 23 a 2 horas. Allí se informará y se atenderá todo tipo de incidencias de carácter sexista que puedan ocurrir durante el festival.