¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen de la pieza encontrada.

Una fíbula de bronce, nuevo hallazgo en La Campa de Torres, en Gijón

La pieza se utilizaba para sujetar prendas de vestir, como la toga o el sagum, a modo de broche

Susana D. Tejedor

Susana D. Tejedor

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:19

Comenta

Un nuevo hallazgo en las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo en La Campa de Torres ofrecen nueva información y datos sobre la historia más antigua de la ciudad de Gijón. La nueva pieza encontrada es una fíbula de bronce del tipo conocido como 'en omega', dada la forma que presenta (como la letra griega omega) y que se utilizaba para sujetar prendas de vestir, como la toga o el sagum, a modo de broche. Su popularidad se extendió en el mundo prerromano y romano, y se caracterizaba por su funcionalidad y por ser un distintivo social. No en vano, el ejército romano ayudó a difundir este tipo de broche por Europa, incluyendo la Península Ibérica.

Este broche que se ha encontrado en el Parque Arqueológico Natural de la Campa de Torres, espacio que atesora la prehistoria asturiana desde los inicios de los asentamientos desde las tribus astures prerromanas hasta la época romana, se caracteriza por un vástago circular cuyos extremos se curvan hacia el exterior, rematados en pequeños botones, así como por la presencia de una aguja que asegura el cierre.

Este nuevo hallazgo permitirá profundizar en el conocimiento sobre los usos cotidianos, la indumentaria y las conexiones culturales del poblado de La Campa Torres durante los primeros siglos de nuestra era.

