¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Estreno en España de Emergency Exit, de Lluís Miñarro, con Marisa Paredes en su última aparición cinematográfica.

FICX 63: El cine español y el talento asturiano toman la delantera

Las entradas de la muestra gijonesa, salen a la venta hoy 7 de noviembre en las sedes del Festival

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:02

La 63ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, se celebrará del 14 al 22 de noviembre

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) vuelve a ser un escaparate fundamental para la cinematografía nacional, ampliamente representada en su 63ª edición. La muestra asturiana reafirma su papel como plataforma clave para el cine de autor español.

El corazón del cine español late con fuerza en la Competición Internacional Albar, donde compiten cinco largometrajes. Lo más destacado es el estreno mundial de A la cara, el segundo largometraje del cineasta alicantino Javier Marco.

Massiel recibirá el Premio Isaac del Rivero Foto de Javier Biosca

A este hito se suma la cita más emotiva: el estreno en España de Emergency Exit, de Lluís Miñarro, que servirá como homenaje a la legendaria Marisa Paredes en su última aparición cinematográfica. Completan la presencia nacional en Albar las propuestas de Ángel Santos, Así llegó la noche y Anxos Fazáns, As liñas descontinuas.

La apuesta del FICX por lo local es especialmente rotunda este año. Este reto se materializa en la Competición Retueyos con el estreno mundial de Plaza Mayor, un documental de Marcos M. Merino que explora la transformación identitaria de Gijón. Además, la sección Pases Especiales acogerá el estreno de cuartu 207_, de Tito Montero, una profunda reflexión coral sobre la identidad y el futuro del cine hecho en Asturias, un tema de gran relevancia regional.

El Festival completa su panorámica nacional reconociendo con sus premios a figuras clave. La actriz Vicky Peña recibirá el Premio Comadre de Cine, la gran Massiel será la galardonada con el Isaac del Rivero y la cineasta Pilar Palomero (Las niñas) el Premio Especial Retueyos, honrando a creadoras de distintas generaciones. El formato corto, esencial para el talento emergente, también se refuerza con los estrenos mundiales de los asturianos Diego Flórez y Pablo Casanueva en la Competición Internacional.

Plaza Mayor, un documental de Marcos M. Merino

Con este cartel, el FICX se consolida como un festival que no solo proyecta las tendencias internacionales, sino que actúa como motor, productor y validador del mejor cine independiente español y, especialmente, del talento asturiano.

FICX 63: El cine español y el talento asturiano toman la delantera

