El cartel del Carmen de Somió, en Gijón, «se merece arte y cariño, nada de Inteligencia Artificial»

Jana Suárez Gijón Jueves, 17 de julio 2025, 07:51 Comenta Compartir

Las romerías de Gijón son una de las características del verano, un momento de encuentro y disfrute «que todos guardamos en nuestra mente con ... un cariño especial. Por eso se merecen ser tratadas con cariño, con amor y con mucho respeto», comenta el artista Valentín del Fresno a EL COMERCIO. El pintor piloñés, que cumple en diciembre 82 años, –nació en 1943– es el autor del cartel de las fiestas de El Carmen de este año, organizadas por la asociación de vecinos San Julián de Somió. Para Del Fresno, la acuarela es el soporte de su singular visión del mundo y de Gijón, donde vive desde hace más de cuarenta años. Por tanto, no podía ser otra la forma utilizada para dar vida al cartel de estas fiestas, «de las más queridas de esta ciudad», explica el artista que se muestra totalmente contrario a a la utilización de la Inteligencia Artificial. «Resta creatividad y originalidad. Hay que pensar más y usar menos la tecnología», expresa el pintor que dio vida a carteles del 'Descenso Internacional del Sella' y que venera la figura de dibujantes como Alfonso Iglesias, famoso, entre otros, por los personajes Telva y Pinón. «Deberíamos recordar más a estos artistas singulares que se estrujaban el cerebro por y para crear», cuenta este maestro y divulgador de las acuarelas y los acrílicos que confiesa: «me cuesta cada día más inventar pero aún me mantengo muy vivo e inspirado y eso me ha pasado con este cartel. Me ha gustado mucho hacer este diseño», asienta.

Ampliar Cartel de las fiestas del Carmen en Somió. «Una fiesta muy familiar» Al ver la bandera de la asociación, con sus colores, el verde, amarillo y rojo sobre un fondo blanco y descubrir imágenes de la procesión que le mostraron desde la asociación vecinal, Del Fresno lo tuvo claro «vi la luz y rápidamente pensé en lo que más representa El Carmen, su preciosa procesión y así lo reflejé en el cartel. Creo que ha quedado muy limpio y a la par bello», asevera el artista. «Estamos fascinados con el cartel, nos ha gustado muchísimo. Hace unos días que el pintor vino a mostrárnoslo y ahí nos vimos reflejados todos detrás de la procesión. Porque nuestra fiesta es muy familiar y tradicional», afirma Soledad Lafuente la presidenta de la asociación de vecinos que aprovecha para desde este periódico invitar a «que todos vengáis a vivir El Carmen de Somió porque son tres días, del 18 al 20 de julio, con actividades para todas las edades. Nos volcamos en que la gente disfrute y repita», afirma. El viernes, pregón Las fiestas del Carmen de Somió se inician este viernes, día 18, con el XII Torneo de fútbol 'La Ardilla' (17 h) y la posterior proclamación de la reina infantil, dama de honor y galán. A las ocho de la tarde será el pregón, a cargo de Carlos Manso, para finalizar el día con el concierto del 'Coro Minero de Turón. El sábado habrá habrá Holi Party ' y sesión vermú con música (13 h). Por la tarde, (19 horas), XVII concurso local de 'Escanciadores de Sidra'. La jornada se completará con una verbena amenizada por Daniel García 'el taxista coplero' y el 'Dúo Vibe' (21h). El domingo, día final de las fiestas, a partir de las 11 horas, salida de la iglesia de la alborada con tractores engalanados, gaita y tambor. Una hora más tarde, misa y procesión del Carmen. Por la tarde, a partir de las 18 horas, XLVI concurso local de tiro con gomeru, juegu de la rana y la llave. La entrega de trofeos será a las 21.30 horas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión