Concierto en una fiesta en la zona rural de Gijón. E. C.

Las fiestas de prao de Gijón defienden que «hay espacio para todos» y Otea plantea una mesa de trabajo conjunta

La patronal de hostelería admite que estas celebraciones «son uno de los alicientes de Gijón», defiende las organizadas por asociaciones y centra sus críticas en las concebidas «como negocios particulares»

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:55

Una plataforma integrada por 17 fiestas de prao «autogestionadas y sin ánimo de lucro» de Gijón (Deva, Llantones, Ceares, Montiana, Granda, Caldones, Santa Juliana, ... Club de la Amistad, Fano, Cristo de la Abadía, Carbaínos, Vega, Porceyo, Castiello, Serín, Fontaciera y Somió) ha reclamado «más respeto hacia las tradiciones que forman parte de nuestra historia común». En un comunicado a raíz de las declaraciones del presidente de Otea en Gijón criticando la proliferación de eventos de este tipo «organizados por personas particulares que ven una fuente de negocio en suelo público sin las restricciones que tiene la hostelería», la plataforma 'Vive lo que sentimos' manifiesta su «profundo malestar y absoluto rechazo» a lo que considera «un nuevo ataque hacia les romeríes del concejo».

