Las fiestas de prao de Gijón defienden que «hay espacio para todos» y Otea plantea una mesa de trabajo conjunta

Una plataforma integrada por 17 fiestas de prao «autogestionadas y sin ánimo de lucro» de Gijón (Deva, Llantones, Ceares, Montiana, Granda, Caldones, Santa Juliana, ... Club de la Amistad, Fano, Cristo de la Abadía, Carbaínos, Vega, Porceyo, Castiello, Serín, Fontaciera y Somió) ha reclamado «más respeto hacia las tradiciones que forman parte de nuestra historia común». En un comunicado a raíz de las declaraciones del presidente de Otea en Gijón criticando la proliferación de eventos de este tipo «organizados por personas particulares que ven una fuente de negocio en suelo público sin las restricciones que tiene la hostelería», la plataforma 'Vive lo que sentimos' manifiesta su «profundo malestar y absoluto rechazo» a lo que considera «un nuevo ataque hacia les romeríes del concejo».

Defienden que las fiestas populares de barrios y parroquias «forman parte esencial de la identidad gijonesa y asturiana» y representan tradiciones «que se mantienen gracias al esfuerzo vecinal, al trabajo voluntario y al compromiso con la cultura» de sus organizadores. Añaden que cada año atraen a Gijón «a muchos visitantes que valoran precisamente esa autenticidad y muchos turistas nos trasladan de manera directa lo que disfrutan y aprecian estas celebraciones, que representan la esencia de lo que somos».

La plataforma rechaza «cualquier intento de desprestigiar o señalar a les romeríes como un problema para la hostelería o para la ciudad» y considera «llamativo» que desde Otea «solo se cuestione la presencia de barracas y eventos cuando no son explotados por ellos mismos», haciendo referencia a actividades como «los 'Oktobers', los 'San Patricios' o las 'Ferias de abril', cuya vinculación con lo asturiano resulta cuanto menos discutible». Asegura que las fiestas «contamos con el respaldo y el apoyo de la hostelería que nos rodea, establecimientos que no solo entienden la importancia de nuestras fiestas, sino que colaboran activamente con ellas y contribuyen a que cada celebración sea un motor social y económico para las parroquias».

Patrimonio cultural y emocional

Los organizadores de estas fiestas defienden que en el concejo «hay espacio para todos» y consideran que «la convivencia entre la hostelería, los eventos privados y las fiestas populares es perfectamente posible, siempre que exista respeto y voluntad de entender que les romeríes son patrimonio cultural y emocional de Gijón». Concluyen su comunicado reclamando «una rectificación pública y más respeto hacia las tradiciones que forman parte de nuestra historia común».

En respuesta a ese escrito, el presidente de Otea en Gijón, Ángel Lorenzo, traslada a través de EL COMERCIO sus «disculpas si la reflexión que hicimos no se llegó a entender» y asegura que «siempre apoyamos y apoyaremos las fiestas tradicionales, que creemos que son uno de los buenos alicientes que tiene nuestra ciudad». Matiza que la regulación que piden no es para las fiestas de barrio o de prao organizadas por las asociaciones, sino para las que se amparan bajo ese paraguas y «aprovechando fechas que le son propicias» son promovidas «como un negocio particular y provocando una competencia desleal hacia la hostelería, un sector que en Gijón da trabajo a 12.000 familias todo el año, utilizando suelo público sin las limitaciones o restricciones que tenemos nosotros».

Añade que «con los mismos argumentos, estamos en contra de eventos hosteleros que se realizan en suelo público». Y aclara que ni él ni su grupo empresarial participa de los eventos mencionados en el comunicado de la mencionada plataforma de fiestas populares. Lorenzo concluye señalando que «siempre estaremos dispuestos a llegar a acuerdos que sean beneficiosos para todos, y por ello propondremos una mesa de trabajo con todas las partes implicadas». Desde el Ayuntamiento, el concejal responsable de Festejos, Jesús Martínez Salvador, señala que está previsto mantener reuniones con todas las asociaciones vecinales y comisiones de festejos que organizan este tipo de fiestas «con el objetivo de escucharles y facilitar toda la operativa de permisos y demás». El apoyo a estas celebraciones se traduce además cada año en una línea económica de ayudas que en 2026 aumentará de 150.000 a 170.000 euros y de la que este año se beneficiaron 39 asociaciones.

También la federación de asociaciones rurales 'Les Caseríes' salió en apoyo de estas celebraciones a raíz de las críticas de la patronal de hostelería. «Las fiestas de prao son una tradición, también en la zona rural, y unas citas en las que casi todos los vecinos de las parroquias se reúnen para charlar y disfrutar. Las defendemos totalmente», señaló su presidente, Miguel Llanos. Se suma a las declaraciones del presidente de su homólogo de la federación vecinal urbana (FAV), Manuel Cañete, quien asegura que «Somos los primeros interesados en que se regule todo lo relacionado con los eventos, pero siempre poniendo en valor las fiestas de barrio y de prau, que son la verdadera tradición«.

Igualmente, la comisión de festejos Contrueces se mostró «asombrada e indignada» con las críticas a unas celebraciones que «no son una competencia desleal, somos el corazón de los barrios de Gijón». Consideran que el hecho de que en el concejo haya programadas 47 fiestas populares «no es un problema ni una amenaza para nadie, es un éxito social y la mejor noticia posible, porque significa que hay un tejido vecinal vivo».