El FIMP amplía su zona de consolas retro y añade un área con videojuegos para toda la familia

Viernes, 15 de noviembre 2019 | Actualizado 21/11/2019 10:38h.

El FIMP, la feria de videojuegos, tecnología e innovación, que organiza EL COMERCIO junto con Cuicui Studios, presentó este viernes la programación de su sexta edición, que se celebrará los días 23 y 24 de noviembre en el Recinto Ferial Luis Adaro.

«Queremos superar los 15.000 asistentes del año pasado», así comenzó la intervención de Norman Suárez, director del FIMP. Para ello, en esta edición se sucederán las actividades, prácticamente habrá una cada quince minutos. «Habrá zona de conferencias en nuestro FIMP Talk con charlas de muy diversa temática. También tendremos más de 80 talleres divulgativos, numerosos juegos, una ludoteca y una variada oferta gastronómica. No valdrá con venir un rato, el sábado y el domingo serán radicalmente diferentes. Hemos incidido mucho en los contenidos», apuntó.

Por eso, la oferta de ocio este año crece exponencialmente. «Se podrán probar coches, habrá una batalla de gallos, actividades de realidad virtual, 'best the pro', experiencias con drones y 'escape room', entre otras muchas opciones lúdicas». Sobre el escenario, no cesarán tampoco los planes, «tenemos programadas 18 horas de contenido, habrá algo constantemente».

En cuanto a los juegos, habrá una zona de juegos retro del siglo XX, mucho más amplia que en años anteriores y también juegos actuales para todos los públicos. «Habrá un gran espacio para máquinas retro y hemos incluido juegos para toda la familia, no solo para los 'gamers', como 'Sing Star', 'Just Dance' y 'Mario Kart'. Además, habrá diez torneos de 'EA Sports'», contó Suárez. Y es que, aunque la organización de la feria no quiere perder su orientación profesional, también quiere añadir una buena oferta de ocio.

En cuanto a los participantes, más de 60 empresas de fuera de Asturias han colaborado con este proyecto, duplicando así los participantes de ediciones anteriores. «Hemos crecido mucho, hemos conseguido que vengan más de 60 empresas de fuera de Asturias y 40 empresas de desarrollo de videojuegos. Esto también es muy positivo para la ciudad», explicó.

Entre las entidades colaboradoras con el FIMP, se encuentra la Universidad Isabel I, que ofrecerá a todos los asistentes un descuento en sus postgrados. Ellos llevarán al recinto ferial un taller de programación y una 'dron experience' que esperan que sea «todo un éxito». El resto de colaboradores, valoran de esta iniciativa que «es un impulso para la ciudad, un acercamiento de Gijón a la tecnología».

El sábado el horario será de 11 a 21 horas y el domingo de 11 a 20 horas. Una cita perfecta para disfrutar de los videojuegos y la tecnología en una feria en la que el ocio y la innovación se dan la mano.

FIMP 2019 Información básica Fechas: 23 y 24 de noviembre. Horario: sábado, de 11 a 21 horas, y domingo, de 11 a 20 horas. Entradas: a través de la web de Oferplan: 2 euros la entrada única; 7 euros la grupal y el abono 3,50 euros. Actividades: 15 conferencias, más de 80 talleres, juegos familiares, consolas retro, torneos, zona de restauración y numerosos puestos con los productos preferidos de los 'gamers', entre otras muchas opciones. Sábado Torneos: torneo de Mario Kart, de Just Dance, de Fortnite, de FIFA 2020, de You Died y de Smash Bros. Juegos: 'beat the pro' con Cristian Chigre, Trivial tecnológico, jumping clay, y 'drone experience'. Talleres: 'Party Metalic', 'Programación Sphero', 'Sucre 4 kids' y 'Yoga Mindkeys'. Otros: meet & great con Botta y JDR y 'escape room'. Conferencias: 'Desarrollo de videojuegos retro', 'Tengo un juego muy bueno que nadie conoce', 'Adicciones y videojuegos', 'Retos de la traducción en videojuegos' y 'Aprendizaje de idiomas mediante videojuegos'. Domingo Torneos:torneo de Sing Star, de Street Fighter 2, de Smash Bros y final de Fortnite. Juegos: drone experience y concurso de Trivial tecnológico. Talleres: 'Jumping Clay', 'Mini Drones', 'Creando videojuegos retro', 'Specdrums', 'Sucre 4 kids' y 'Party Metalic'. Otros: entrega de Premios FIMP Indies y 'escape room'. Conferencias: 'Cómo se creó Runner Heroes', 'Video Game Law', 'Emprender es cosa de niños', 'Cómo empezar en los eSports', 3D/2D la Domus Maker de Asturias', 'PANGEA: economía circular para la ciudadanía' y 'Mujeres y videojuegos'.