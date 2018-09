Dos mil firmas a favor de un nuevo pabellón deportivo en La Calzada Directivos y jugadores, con ediles de la oposición. / J. PETEIRO La recogida promovida por el Club Baloncesto L'Arbeyal y el Club Voleibol La Calzada tiene el respaldo de todos los grupos de la oposición I. V. GIJÓN. Miércoles, 5 septiembre 2018, 02:39

Las presidentas del Club Baloncesto L'Arbeyal y el Club Voleibol La Calzada presentaron ayer en el registro municipal las aproximadamente dos mil firmas recogidas en los últimos quince días a favor de la construcción de un pabellón para la práctica del baloncesto, el voleibol y el tenis de mesa en el complejo deportivo de La Calzada. Su reclamación, que se refiere a una de las inversiones que fueron aprobadas en el proceso de presupuestos participativos puesto en marcha por el Ayuntamiento en 2016, cuenta con el respaldo de los cinco grupos de la oposición municipal. El nuevo equipamiento se levantaría sobre las dos pistas de tenis descubiertas del mencionado complejo, «que casi no tienen ocupación, por lo que no solo no se perjudica a nadie, sino que se le daría un aprovechamiento a ese espacio que actualmente no tiene», explicó Marta Suárez, del Club Baloncesto L'Arbeyal.

Apuntó que no piden que las obras comiencen necesariamente de forma inmediata, «pero que se hagan. Si es en marzo y no ahora en diciembre porque es muy justo, pues nos parecerá ideal. Pero llevamos ya mucho tiempo que, por unos motivos o por otros, el proyecto no se lleva a cabo. Y los perjudicados son los chavales de ambos clubes, que tienen que jugar fuera del barrio y muchas veces lo dejan porque las familias no pueden estar desplazándolos».

El edil socialista José Ramón García criticó que «el gobierno se agarre a que la obra no se podría recibir hasta abril de 2020, porque el plazo de ejecución solo son diez meses».