Más de 600 firmas para pedir que se frene el expediente al profesor que ponía 10

Compañeros de Yván Pozuelo Andrés, el profesor de francés del IES Laboral que fue expedientado por la Consejería de Educación después de mostrarse crítico con la evaluación en una entrevista que concedió a EL COMERCIO en diciembre de 2019 han iniciado una recogida de firmas online. Dirigida a Adrián Barbón, en ella se pide «parar el proceso» y «respeto» para el profesor. Más de 600 personas se han sumado ya a esta petición.

«Firmando esta petición mostramos todo nuestro apoyo a Yván Pozuelo Andrés. Este proceso no va a lograr manchar su trayectoria profesional», puede leerse en el manifiesto. «Al contrario, su acreditada profesionalidad, su compromiso con la educación inclusiva, su apuesta por trabajar por proyectos, por evaluar por competencias clave, su sensibilidad con la atención ala diversidad del alumnado saldrán más reforzadas, beneficiándose de ello la enseñanza asturiana. Esta injusticia no es admisible en un Estado democrático. La falta de respeto y la arbitrariedad desde las instancias de la Consejería de Educación no pueden permitirse en una sociedad de derecho».

«Yván Pozuelo siempre ha mostrado un comportamiento docente coherente con el fomento de la autonomía y el juicio crítico en el alumnado y lo argumenta perfectamente en la entrevista que despierta el conflicto», escribe José Ignacio Fernández del Castro en los comentarios.

Miguel Guzmám-Stein, catedrático en la Universidad de Costa Rica, certifica la «probidad y honestidad intelectual y moral» de Pozuelo, quien, explica, «ha sido profesor invitado de la Universidad de Costa Rica en varias ocasiones, donde su desempeño docente e investigador ha sido ejemplar y propio de un académico responsable, con una profunda y ejemplar vocación por la enseñanza y la formación de sus estudiantes, así como por su producción en el campo de la Historia».

Pozuelo lleva catorce años trabajando como profesor de francés en el IES de la Laboral y a raíz del expediente abierto el pasado mes de febrero se enfrenta a sanciones que pueden llevarle incluso a la expulsión. Entre otras cosas, se le imputa el calificar a todo su alumnado con un diez «independientemente de su rendimiento».