Firmas para recuperar la luz Dos de los arcos navideños que han sido colocados en la calle Aguado. / AURELIO FLÓREZ Varios comerciantes se movilizan para que sus calles sean iluminadas en Navidad AIDA COLLADO GIJÓN. Martes, 13 noviembre 2018, 01:20

Lo que reina entre los dueños de los establecimientos cuyas calles no serán iluminadas esta Navidad es un profundo sentimiento de injusticia. De incomprensión. Algunos de los que han pagado sin falta cada año para premiar con luz y «alegría» a su vecindario, se sienten hoy excluidos y no creen que el listado de las vías que sí lucirán arcos y figuras resplandecientes responda a ningún criterio objetivo. Una parte de ellos, puede demostrar su largo compromiso -en forma de aportación económica- con la iluminación navideña de la ciudad. Otros, si de peso comercial es de lo que se trata, consideran que pueden medirse en importancia con otras avenidas de las que sí se ha acordado el Ayuntamiento. Sea como sea, la decisión municipal en vez de luz ha dejado sombras a lo largo de buena parte de la ciudad.

La calle Brasil reúne a una nutrida representación del comercio de La Calzada y, ahora también, a un número nada desdeñable de comerciantes cabreados. Al margen de que no entiendan por qué su vial ha sido obviado -ni el razonamiento que ha llevado «a decir que la avenida de la Argentina, sí, pero la calle Brasil, no. Que la calle Oriental, sí, pero otras con muchos más comercios, no»- están especialmente molestos porque no se les den «ni siquiera la opción a los que no hemos sido 'seleccionados' de pagar y que nos lo pongan». Manuel Menéndez, de la Tintorería Meyfer, se reconoce «fastidiado» por el asunto. «Como la carnicería de enfrente o las peluquerías de al lado, porque en cuarenta metros de calle igual sumamos más de una veintena de comercios y nosotros llevamos 15 años pagando». Se trata, lamentan, «de un agravio comparativo».

De lo mismo están convencidos en el herbolario El Xabu, en la calle Gran Capitán de La Calzada. «Estoy completamente indignada, porque en 26 años de negocio siempre pagué y este año no me dan esa opción. Pondrán luces gratis a tres calles de La Calzada. Es una injusticia, nos dejan desamparados en plena crisis. ¿Es que nosotros no pagamos impuestos?», se pregunta Isabel Elorrieta.

Deportes Montico, en la calle Dos de Mayo (El Natahoyo), se une a la causa con argumentos casi idénticos. «No me parece normal que los que pagamos durante veinte años nos quedemos fuera. ¿Por qué? Lo lógico es no dejar fuera a ninguna de estas calles fuera». Porque en muchas, reconoce, «la situación ya es suficientemente triste como para quitar más alicientes a los clientes». Guillermo Solís, su propietario, confía en «presionar, como hizo la calle Instituto. Aunque nosotros parece que somos otra ciudad», acusa. También desde Rosam, en la calle Río Eo, levantan la voz por «lo antidemocrático» de la medida. Como los demás, recogerá firmas «no solo por nosotros, sino por el Coto, por Nuevo Gijón, por otros muchos autónomos que luchamos para dar alegría en Navidad. Esto es discriminación», insiste María Montserrat García.

Desde la librería Roy, en la avenida Schulz, esperan que «el Ayuntamiento reconsidere su posición». La mayoría de los vecinos, está convencida María José López, «nos apoyarán».

Entre los comerciantes solo difieren en cuanto a sus posibilidades de éxito. «Vamos a ver si podemos hacer algo», lanza López sin dejarse vender por las sombras.