El gijonés acusado de dejar tuerto a un hombre afirma que no recuerda nada de lo sucedido AURELIO FLÓREZ La víctima, que perdió la visión total en el ojo izquierdo, reclama una indemnización de 66.000 euros y ocho años de cárcel para el presunto agresor por un delito de lesiones. PABLO SUÁREZ Jueves, 20 septiembre 2018, 14:14

No niega los hechos pero asegura no recordar nada de lo ocurrido. Esta ha sido la versión manifestada por el gijonés de 30 años acusado de dejar tuerto a un hombre con el que protagonizó una trifulca el pasado 30 de enero de 2017 en el interior de un pub de la avenida de Rufo García Rendueles durante su declaración en los juzgados celebrada esta mañana. El presunto agresor, para el que la acusación pide ocho años de prisión y una indemnización de 66.000 euros por un delito de lesiones, se ha escudado en problemas de tipo psicológico para justificar ataques repentinos de ira.

«Estoy arrepentido. Yo no quería hacer eso. Tomo fuerte medicación como parte del tratamiento y es cierto que tengo un problema con el alcohol», afirmó al tiempo que reconocía que el día de lo ocurrido había bebido «un par de sidras» pese a que los médicos le habían prohibido la ingesta de bebidas alcohólicas ante la posibilidad de sufrir efectos secundarios. «Solo tengo recuerdo de los momentos previos a mi entrada en el establecimiento y de ser trasladado por la Policía al Hospital de Cabueñes al tener una mano ensangrentada. De lo que ocurrió entre medias no soy consciente», explicó ante la jueza.

Quien sí ofreció un completo relato de lo ocurrido fue la presunta víctima, que mantuvo la versión ofrecida en un primer momento ante la Policía. «Me disponía a pagar cuando vi a esta persona en actitud desconsiderada con el personal del establecimiento. Le llamé la atención y le dije que ya estaba bien, a lo que me respondió propinándome un puñetazo que me dejó aturdido», declaró quien, a causa de ese primer golpe, sufrió el estallido del globo ocular izquierdo y la pérdida completa de visión en este ojo. «En un principio no pensé que fuera tan grave. Notaba como que el ojo me lloraba, pero no acudí al hospital porque no le di mayor importancia», explicó. Tras recibir el puñetazo, tanto él como su presunto agresor salieron del pub de manera violenta, momento en el que, tal y como afirman testigos presenciales de lo ocurrido, se volvió a repetir la agresión. «La persona que me acompañaba estaba en un estado de nervios considerable, por lo que preferimos irnos a casa y dejar así el tema», aclaró.

Muy similar es la versión del trabajador del establecimiento que presenció lo ocurrido. «Yo le había llamado la atención porque acababa de romper un vaso de sidra con la mano cuando se acercó la víctima para llamarle la atención. El agresor, sin ni siquiera mediar palabra, le pegó un puñetazo que hizo que el hombre cayese al suelo de manera fulminante», relató a la vez que confirmaba que el acusado, que se encontraba «raro» y en cierto estado de embriaguez, contactó un segundo puñetazo previo a su salida del local. En este último detalle coincide también la acompañante de la víctima, quien se encontraba en el baño en el momento de la primera agresión, pero que asegura haber sido también amenazada por el acusado una vez en la calle.

Pese a que en un primer momento el agredido restó importancia al golpe, al día siguiente decidió acudir a un oftalmólogo debido a que persistían las molestias en la zona ocular. Allí fue donde le informaron de la gravedad de la lesión y le instaron a acudir al hospital, donde permaneció ingresado un total de ocho días a los que se suman 120 más de curación. Dadas las características de la lesión, se reclamó la presencia en la sala de los peritos forenses que habían confirmado la pérdida completa de la visión en el ojo izquierdo, quienes ratificaron los daños de la víctima. «Independientemente de que hubiera acudido antes al hospital, la lesión es la que es, por lo que hubiera sido imposible minimizar sus consecuencias», expresaron.

Según el fiscal, tras las declaraciones ofrecidas por la víctima y los testigos, queda probado el delito de lesiones del que se acusa al presunto agresor, quien no era la primera vez que se veía involucrado en disputas de esta índole. «El acusado conocía perfectamente que el alcohol le provocaba ataques de ira y ya protagonizó previamente agresiones similares a la que se está juzgando. Pese a ello no ha hecho nada por dejar el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, hasta el punto de que ha sido expulsado de Proyecto Hombre», afirmó al tiempo que restaba credibilidad a la «pérdida repentina de memoria» esgrimida. «Lo finge porque es consciente de que le puede ayudar en este proceso», afirmó previo a que la jueza considerase el caso listo para sentencia.