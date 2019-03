Fomento reactiva las obras de los accesos a El Musel tras pasar más de un año paralizadas Desdoblamiento de la GJ-10. Las excavadoras ya han iniciado la caja de la nueva calzada y trabajan en preparar otros tajos. / PALOMA UCHA Se trabaja en el paso elevado sobre la línea de Feve en Lloreda, el desdoblamiento de la calzada y el desbroce del terreno en La Juvería MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 29 marzo 2019, 01:27

El 8 de julio de 2017, el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presidió el acto protocolario del inicio de las obras de desdoblamiento de la carretera GJ-10 en su tramo entre Lloreda y Veriña, en lo que tenía que ser parte de los futuros accesos al puerto de El Musel. Era pleno verano, por lo que se esperó al mes de octubre para que las obras se lanzaran con intensidad. El problema es que en febrero de 2018 fue necesario paralizarlas al aparecer numerosas tuberías, conexiones eléctricas y demás servicios que no estaban reflejados en los planos del proyecto. Se hizo necesaria una modificación de toda la tramitación para analizar todas esas instalaciones de las que no se tenía noticia y elaborar un proyecto más ajustado. Aún no ha terminado ese trabajo, pero el Ministerio de Fomento acaba de dar permiso para que se reactiven los trabajos en la mayoría de los tajos previstos.

Esa decisión ministerial se produjo a principios de este mes de marzo, con la intención de que las obras avancen en paralelo con los últimos pasos de la tramitación del modificado del proyecto. Está claro que el presupuesto de la obra deberá sufrir algún cambio, pero no se conocerá hasta la aprobación definitiva del modificado. Será también entonces cuando se dé a conocer el nuevo programa de la actuación hasta su finalización.

Pequeñas obras

Así, hay que tener un cuenta que la obra acumula un año de retraso con respecto a aquel ya lejano 8 de julio de 2017. El plazo de ejecución era de 43 meses, es decir, tres años y siete meses, con lo que el nuevo vial debería estar concluido en torno a febrero de 2021. Como mínimo, deberá ser un año más tarde, tal y como han transcurrido los acontecimientos hasta ahora. Durante este año, en realidad se acometieron algunos trabajos, pero apenas perceptibles para los ciudadanos, como son algunos movimientos de tierras en la futura glorieta de La Peñona, el drenaje transversal, la reposición de algunas servidumbres y la construcción de unos pilotes del que será un paso elevado sobre el río Pilón. Desde principios de este mes, excavadoras y camiones se están centrando en la rampa que servirá para salvar la línea ferroviaria de Feve en Lloreda, junto al viejo campo de La Boroñada; en la construcción de la caja de la segunda calzada para el desdoblamiento de la vía en el tramo entre Lloreda y la glorieta de Los Campones, y en la preparación del terreno en La Juvería.

Esta obra está presupuestada en 43,7 millones de euros, incluidas las expropiaciones y el 1% cultural, y pretende convertir 3.459 metros de carretera en una autovía con una velocidad limitada a 80 kilómetros por hora. Actualmente, soporta un tráfico diario de 18.000 vehículos, de los que 2.000 son pesados. Quien se encarga de su ejecución es la unión temporal de empresas formada por Construcciones Sando y Copcisa. La nueva autovía contará con dos carriles por calzada de 3,5 metros de ancho cada uno, con un arcén exterior de 2,5 metros y el interior de un metro. La mediana estará compuesta por una barrera rígida de hormigón de un metro y los ramales de salida y entrada unidireccionales tendrán una anchura de cuatro metros. La duplicación proyectada finaliza en el actual viaducto de Veriña que da acceso a las instalaciones de ArcelorMittal.

Hay que destacar que una de las estructuras más relevantes de este proyecto es la futura glorieta de La Peñona. Desde ella se conectará con el enlace con el puerto de El Musel por Jove y, a través de otra glorieta en La Juvería, con la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA), a través de la carretera que está construyendo San José Constructora después de que recibiera el encargo por parte del Principado, con un presupuesto de 15,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

«Vital importancia»

Esta conexión será fundamental para el futuro desarrollo de la ZALIA y así lo reconoció anteayer el propio consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, quien explicó que dicho vial continúa su ejecución sin novedad. Hay que recordar que uno de los puntos fuertes de esta zona logística es la interoperatividad ferroviaria y portuaria por lo que se antoja fundamental, además de una futura estación de ferrocarril, la mejora de las comunicaciones por carretera con el puerto de El Musel. Y es que Lastra aseguró que «es un proyecto incuestionable desde el punto de vista logístico, del desarrollo regional y de la dimensión intermodal en relación a la nueva política europea del transporte de mercancías. Consideramos que es un proyecto de vital importancia para el desarrollo económico de Asturias».