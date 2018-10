Fomento recluta a los técnicos que diseñaron el metrotrén hace una década para acortar plazos Trabajos de prospección geotécnica en el 'solarón' el pasado mes de junio para el estudio informativo de la estación intermodal. / JORGE PETEIRO Pondrá al día el tramo hasta Cabueñes y los proyectos de estaciones de la época de Zapatero. «En todo lo que podemos, avanzamos», dice Adif RAMÓN MUÑIZ | MARCOS MORO MADRID / GIJÓN. Domingo, 21 octubre 2018, 18:54

Se concreta una de las fórmulas para ganar tiempo en la reactivación del plan de vías. El Ministerio de Fomento, a través de Adif, está cerrando en estos días los expedientes que le permitirán reclutar de nuevo a las consultoras que hace más de una década elaboraron los proyectos constructivos de la prolongación del túnel hasta Cabueñes, y la obra civil de la futura estación de plaza de Europa.

«Nos ha costado el encaje jurídico, pero lo hemos encontrado. Era una cuestión de ahorrar tiempos y de eficacia de recursos públicos», expone a EL COMERCIO la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. En 2006, el ministerio convocó un concurso para redactar el proyecto de la estación en la plaza de Europa; concurrieron seis ingenierías, imponiéndose Saitec. El estudio vasco confió el asunto en el arquitecto José Carlos Mateo Lascorz, quien tras hacer análisis del subsuelo más exhaustivos de los inicialmente previstos, terminó firmando un diseño que propone una estación con dos bocas, una en al lado del Museo Nicanor Piñole, la otra junto a la calle Periodista Adeflor. Tres eran los niveles antes de llegar a un andén de 126 metros de longitud.

El proyecto recibió la aprobación de la junta de gobierno local en 2009, con una previsión de inversión que ronda los 40 millones. Luego ese trabajo durmió el sueño de los justos. Aunque a Saitec el encargo le fue adjudicado por 215.024,91 euros, el consultor conserva derechos sobre el mismo, por lo que una de las fórmulas para reutilizar aquel trabajo de casi tres años pasaba por poder confiarle directamente su actualización. «Estamos pendientes de un informe jurídico para tramitar esa vinculación técnica y aprovechar ese trabajo que es de su propiedad», detalla Pardo de Vera.

Aunque la crisis se ha llevado a buena parte de las consultoras, Saitec sigue siendo una de las más activas del sector, y su currículum incluye el diseño de estaciones en los metros de Bilbao, Barcelona y San Sebastián, además de diversas paradas de cercanías y alta velocidad por todo el país. En el borrador de convenio elaborado durante la etapa de Íñigo de la Serna al frente de Fomento, se estimaba que caso de conseguir la recontratación de la ingeniería, la adaptación a la nueva legislación y puesta al día del proyecto podría lograrse con un año de trabajo, abonando a Saitec cerca de un millón de euros por ello.

Más avanzado está el expediente para volver a poner a trabajar a Aepo, la firma a la que en agosto de 2007 se le confió la redacción del proyecto de obra de prolongación del túnel hasta el Hospital de Cabueñes y la Universidad Laboral. «Estamos cerrándolo, esperamos tener en este mes el contrato con la ingeniería», precisa la presidenta de Adif.

La tramitación para llegar a recontratar a una ingeniería no está siendo sencilla, en parte porque se trata de un proceso excepcional. Los abogados de la sociedad deben justificar que el trabajo hecho hace una década sigue teniendo el suficiente valor como para que merezca más la pena ponerlo al día que convocar un nuevo concurso abierto para empezar de cero. Una vez con el visto bueno de los juristas, hay que negociar con la consultora el precio y los plazos, antes de dar forma a un contrato que se salta un concurso público alegando que existe una «vinculación tecnológica» entre el conocimiento que tiene ese adjudicatario y las necesidades de Adif.

La génesis del proyecto de ampliación ejemplifica por cierto cómo al madurar los esbozos iniciales los costes se alteran. En 2007, con el estudio informativo, la estimación inicial era que la prolongación se resolvía con 125 millones. En junio de 2017 cuando De la Serna presentó su solución para el plan de vías, la suma era casi el doble, 227 millones de euros.

Sondeos y vaciado del túnel

Fomento avanza así en los despachos y el terreno. En junio con las prospecciones geotécnicas y desde este mes con el vaciado del agua que inunda desde 2014 el túnel de 3,9 kilómetros abierto en el subsuelo de la ciudad. El achique «se podría hacer en pocos días, pero lo estamos ejecutando de forma lenta precisamente para ir equilibrando y midiendo cualquier tipo de subsidencia», indica Pardo de Vera. Dentro del tubo y en sus alrededores se repartido instrumental para advertir cualquier movimiento del terreno.

Los técnicos no esperan problemas de inestabilidad, y asumen que una vez seco, habrá que «hacer bastante obra de reparación, de desconchones, red de cableado, iluminación y sustitución de todo el acero corroído», explica la presidenta de Adif. En principio eso sería todo, pues «en las prospecciones iniciales no se percibieron daños estructurales y no creemos que vayamos a encontrarlos ahora», abunda.

La hoja de ruta del plan de vías para los próximos meses tiene así diversos frentes. Por un lado, el Ministerio de Fomento y la consultora pública Ineco maduran el estudio informativo de la nueva estación intermodal, con unos plazos que el próximo verano permitan sacar a consulta pública sus conclusiones. El trabajo «va a definir y comparar dos soluciones de ubicación, la de Moreda, aprobada en el año 2006, y una nueva ubicación próxima al Museo del Ferrocarril», recuerda Pardo de Vera.

En paralelo a ello, «en todo lo que podemos, vamos avanzando; trabajamos así en la redacción de los proyectos que están ya prácticamente contratados, esto es, la prolongación del metrotrén y las estaciones, pero también tenemos que poner en valor y empezar a comercializar el 'solarón'», insta la presidenta de Adif. «Es muy importante para seguir avanzando establecer ya la reparcelación para que sea más atractiva la venta, generando ingresos que den viabilidad al proyecto», indicó. Esos pasos están pendientes de convocar al consejo de administración.

Una vez concretados los diseños y las opciones de ingresos «estaremos en condiciones de aquilatar el esquema de financiación», defiende la presidenta de Adif. «Todos somos administraciones públicas, ninguna tenemos superávit y debemos hacer un esfuerzo los tres, en una operación que es urbana también», abunda. «Hay que determinar las responsabilidades de cada uno y ahí Adif también tiene que mirar sus posibilidades financieras», afirma.