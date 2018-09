Foro anuncia la congelación de impuestos para 2019 Renuncia a presentar un proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo año, lo que supone la prórroga de las actuales I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 20 septiembre 2018, 01:16

La concejala de Hacienda, Ana Braña, comunicó ayer a los grupos de la oposición que el equipo de gobierno renunciará a presentar un proyecto de ordenanzas fiscales para 2019, lo que en la práctica se traducirá en la congelación para el próximo año de todas las tasas (licencias, vados, instalación de terrazas, etcétera), precios públicos (cursos y talleres, instalaciones deportivas, agua, basura, autobús) e impuestos municipales (IBI, IAE, plusvalía y viñeta). «Es una buena noticia para los gijoneses», apuntó la alcaldesa, Carmen Moriyón. Braña, por su parte, señaló que esta decisión «es fiel al espíritu que hemos mostrado desde el inicio del mandato de optimizar la gestión sin subir la presión fiscal a los ciudadanos», al tiempo que recordó que el plan económico y financiero diseñado para 2018 y 2019 se hizo ya «contemplando que no hubiera subida de impuestos».

La no presentación de un proyecto de ordenanzas impide al resto de grupos presentar enmiendas para modificar los impuestos al alza o a la baja, por lo que ayer no tardaron en aflorar las críticas de la oposición. Así, Mario Suárez del Fueyo, partidario entre otras medidas de un IBI diferenciado que grave más las propiedades de empresas de mayor valor catastral, calificó la medida de «irresponsable» y consideró que con ella Foro «hipoteca el futuro del Ayuntamiento incluso más allá de 2019. Pero les vale con aguantar hasta mayo, y el que venga después que arree». En una línea similar se manifestó Ana Castaño, de IU, también partidaria de una revisión al alza de los tributos municipales. «Optan por la solución más fácil, hacer dejación de su responsabilidad y no presentar ni siquiera un proyecto», criticó.

El portavoz del PP, Pablo González, anunció que su grupo tratará de «chafar» este plan con proposiciones normativas encaminadas a bajar el tipo impositivo de los principales impuestos. Y Ciudadanos, por último, lamentó que al evitar el debate fiscal se pierda la oportunidad de aprobar «bonificaciones selectivas» para las familias y las pequeñas y medianas empresas. Braña recordó que en 2017, por mandato plenario, se sometió a debate todas las ordenanzas fiscales «y el resultado fue el mismo, la prórroga».