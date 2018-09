Foro renuncia a tramitar las ordenanzas fiscales de Gijón de 2019 Pleno en el Ayuntamiento de Gijón. / Jorge Peteiro La medida, anunciada en la comisión de Hacienda, supone en la práctica la congelación de todos los impuestos y precios públicos municipales IVÁN VILLAR Gijón Miércoles, 19 septiembre 2018, 13:34

El equipo de gobierno de Gijón anunció hoy en la comisión de Hacienda su renuncia a tramitar unas nuevas ordenanzas fiscales para 2019, lo que en la práctica se traduce en la congelación de impuestos (IBI, IAE, plusvalía, etcétera) y precios públicos (aguas, basura, autobús) para el próximo año. «Nuestra voluntad era no subirlos, y fieles al espíritu de Foro desde el principio del mandato de optimizar la gestión sin subir la presión fiscal, optamos por proponer esta prórroga», explicó la concejala de Hacienda, Ana Braña. Ante las críticas de varios grupos de la oposición, que de este modo no tendrán posibilidad de presentar enmiendas para variar al alza o a la baja los diferentes tributos, recordó que «el año pasado, en cumplimiento de un mandato del Pleno, abrimos al debate todos los impuestos y la consecuencia fue la misma porque no hubo acuerdo y acabaron prorrogándose los de 2017».

El portavoz municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, consideró «irresponsable que no se sienten a negociar si hay posibilidades de recabar más ingresos» y advirtió de que esta decisión «hipoteca el futuro del Ayuntamiento incluso más allá de 2019». Recordó que su grupo era partidario de subir el IBI correspondiente a las instalaciones de El Musel y a las autopistas, así como a las grandes superficies y hoteles con más facturación. También las tasas que pagan por la ocupación del espacio público las compañías de telefonía móvil y los cajeros automáticos. «Era posible recabar tres millones de euros más, pero Foro prefiere aguantar el machito hasta mayo (cuando se celebrarán las próximas elecciones municipales), y el que venga después que arree». Ana Braña, de IU, recordó que su partido también es partidario de «incrementar los ingresos» y lamentó que el equipo de gobierno «haga dejación de su responsabilidad» al no presentar siquiera un proyecto de ordenanzas fiscales que pueda ser debatido en el Pleno.

Por su parte el portavoz del PP, Pablo González, quien reclama una rebaja de la presión fiscal a ciudadanos y empresas, anunció su intención de promover la revisión de las ordenanzas fiscales y «chafar» los planes de congelación de Foro mediante el registro de proposiciones normativas que, si son aprobadas por el Pleno, serían de obligatorio cumplimiento.