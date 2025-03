Cs, PP, Foro y Vox critican que les han negado dos veces información sobre la Semana Negra

MARÍA CIDÓN KIERNAN gijón. Jueves, 11 de junio 2020, 01:25 Comenta Compartir

Los grupos municipales de Cs, PP, Foro y Vox emitieron ayer un comunicado conjunto para criticar «la falta de información» sobre las subvenciones asignadas a la organización de la Semana Negra durante los últimos cuatro años, «pese a haberla solicitado en dos ocasiones» desde hace ocho meses.

La primera petición de un informe económico se hizo el 25 de octubre de 2019 y fue reiterada el pasado 25 de mayo, apuntaron los interesados, para «poder evaluar y controlar el destino de estas ayudas públicas de carácter económico-financiero».

Los cuatro grupos también señalan la cantidad económica para este año, con una edición menos ambiciosa con sede en el Antiguo Instituto, pues «lejos de ajustarla se destinarán 175.000 euros»,critican los concejales. «Es una postura que no se entiende ante una situación en la que la máxima prioridad es ayudar a las familias, autónomos y pymes», aducen.

«Hablan sin conocimiento»

La alcaldesa, Ana González, cuestionó las criticas recientes de la oposición porque «hablan sin conocimiento» sobre «una de las actividades culturales que desde hace teinta años nos pone en el mapa mundial». La regidora defendió el «impacto positivo» del certamen para la ciudad y la afluencia creciente de escritores «de primerísima línea» que participan. «Todavía no he escuchado un razonamiento de programación que sustente que la Semana Negra sale muy cara », dijo González. «¿En qué se basan para decir que es demasiada cantidad?», planteó.

La revisión de la ayuda pública, subrayó, no es parte de sus actividades, sino que es competencia del personal técnico. «Cuando acabe la actividad tendremos que justificar y cotejar, como hacemos con todas», apostilló. También explicó que la subvención se hace «con un proyecto que ellos entregan. Nosotros asignamos un 70% este año porque la actividad es menor» y detalló que la labor del Ayuntamiento será «justificar y cotejar» cuando termine la actividad de la Semana Negra. Y, «si en vez de 175 se han gastado 130 pues devolverán 45. Es así de sencillo», agregó.

El comunicado de la oposición municipal reaccionó al mensaje lanzado por la alcaldesa: «¿Qué es lo que no les gusta? Que no vayan, es así de fácil», les reprochó. La oposición municipal responde que «la Semana Negra no es ni de unos ni de otros, es de Gijón y de todos».