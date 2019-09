Foro y la formación morada defienden los logros en los ocho años de Moriyón «Reducir la deuda casi a la mitad e invertir 30 millones al año no es no hacer nada», reivindica Martínez Salvador. Huergo destaca avances en el plan de vías y el PGO MARCOS MORO GIJÓN. Jueves, 19 septiembre 2019, 01:31

La afirmación de la alcaldesa en el programa 'La Lupa' de que «después de ocho años sin hacer nada hay que poner Gijón al día y eso tiene un coste» generó ayer reacciones en todos los grupos de la oposición. Foro y Podemos fueron los únicos que hicieron un ejercicio de defensa de todo o de parte de la gestión de la etapa de Carmen Moriyón.

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, se mostró ofendido por las palabras de Ana González. «La alcaldesa intenta ocultar sus malas decisiones en estos primeros 96 días de gobierno mintiendo sobre el gobierno de Foro». «Reducir la deuda casi a la mitad al mismo tiempo que se ejecutaban 30 millones de euros al año en inversiones no es precisamente no hacer nada», reivindicó. «Seguramente, si el PSOE no hubiera votado en contra de todos los presupuestos de Foro se hubieran podido acometer más obras», recriminó, en referencia al mantenimiento urbano.

«Engaño» con las fachadas

En relación con las fachadas, reprochó a Ana González que «engañe a la ciudadanía» anunciando que «se van a desatascar las ayudas este año cuando van a invertir menos de lo que se invirtió en 2018 (8,2 millones frente a 9,5 millones)». Respecto a la política de impuestos y tasas, Martínez Salvador criticó que «no puede ser más incoherente y confiscatoria. Sube prácticamente todo sin que haya una sola declaración que indique a qué se va a dedicar esa subida, aparte de sufragar la subida de sueldo de los concejales y de ella misma, aunque mintiera en el último Pleno al respecto». En referencia al IBI diferenciado, criticó que «a los grandes hoteles de la ciudad les va a costar decenas de miles de euros, lo que sin duda tendrá incidencia en el empleo y los precios».

«Actuaciones importantes»

«Nosotras no seríamos tan osadas como para decir que en ocho años no se hizo nada bien. Hasta un reloj estropeado da la hora dos veces al día». Desde Podemos, su portavoz, Yolanda Huergo, destacó que durante los mandatos de Foro salieron adelante medidas como la renta social y se produjeron avances como los acuerdos que permitieron aprobar el convenio del plan de vías y el PGO vigente. «Son ejemplos de actuaciones que para nosotras fueron y siguen siendo importantes», indicó.

«Pensar que en dos mandatos no se hizo nada también es asfaltar a sus propios compañeros de grupo que, desde la oposición, plantaron iniciativas importantes como ese Observatorio de la Playa que ahora han fulminado», reprochó. Huergo también pidió al equipo de gobierno «diálogo» si realmente quiere «poner al día» la ciudad con «medidas progresistas».

El edil de Ciudadanos Rubén Pérez, que recientemente tendió la mano para negociar las ordenanzas fiscales si el PSOE renuncia al IBI diferenciado, opinó ayer que la alcaldesa «no debería olvidar que la parálisis a la que Foro sometió a la ciudad durante estos ocho años se debió a la inacción del gobierno y a su nula capacidad para ejecutar las inversiones y no a la falta de recursos». «El presupuesto de 2018 se cerró con un superávit de 17,6 millones, así que más que subir impuestos lo que se necesita para poner Gijón al día es trabajo y esfuerzo», anotó.

Y respecto a inversiones defendió que «la ciudad no necesita grandes inversiones, más allá de las vinculadas al plan de vías y la nueva Jefatura de la Policía Local, con la única excepción de la remodelación integral de las avenidas de Pablo Iglesias y Manuel Llaneza».

Los portavoces del PP, Alberto López-Asenjo, y Vox, Eladio de la Concha, cargaron contra la política fiscal de la regidora. «Para poner Gijón al día hay que mejorar en la eficiencia de la prestación de servicios; este modelo supone el continuismo del socialismo más auténtico basado en el gasto público y el estancamiento económico que nos ha conducido a la cola de todos los indicadores macroeconómicos», criticó Asenjo.

De la Concha censuró que «la alcaldesa propone la línea económica dañina para la sociedad que viene fracasando en toda España».