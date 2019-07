Foro llevará al Pleno la defensa «rotunda» de Gijón como sede del grado de Deporte El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, y la alcaldesa, Ana González. / J. PETEIRO/ J. C. TUERO La alcaldesa asegura que la propuesta del anterior gobierno «sigue activa» e insiste en que la decisión sobre los estudios es de la Universidad de Oviedo M. MORO / E. FANJUL GIJÓN. Martes, 30 julio 2019, 00:45

El grupo municipal de Foro llevará al Pleno del próximo jueves una proposición para instar al equipo de gobierno socialista a que siga luchando de manera «rotunda y contundente» por la implantación del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el campus gijonés de la Universidad de Oviedo.

Según argumentó ayer el portavoz de Foro y exedil de Deportes, Jesús Martínez Salvador, «creemos que pelear por el grado en Deporte es un deber de cualquier gobierno que pretenda defender los intereses de Gijón». Este también defendió que «durante el mandato de Foro se puso sobre la mesa una oferta seria, rigurosa y atractiva para la Universidad de Oviedo, que detallaba las razones por las que Gijón era y sigue siendo la mejor opción para implantar esta nueva titulación». Martínez Salvador aseguró que el pronunciamiento del Pleno sobre esta cuestión es pertinente después de que el rector afirmase que con el nuevo gobierno se había «rebajado la presión» desde la ciudad y que el nuevo concejal de Deportes, José Ramón Tuero, afirmase que «no era importante» que el grado viniera a Gijón. «Por eso consideramos importante saber qué posición tiene oficialmente este gobierno, y queremos que la explicite ante el Pleno», añadió el edil.

Puso de relieve que «el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es una titulación que demandan los estudiantes, que demanda el sector y que demanda la propia Universidad a través de su Consejo Social». Además, recordó que «más de un centenar de estudiantes se han ido de Asturias en los últimos ocho años para estudiar este grado en otras universidades de España». Destacó, asimismo, que «se trata de la quinta carrera, tras Derecho, Medicina, Enfermería y Periodismo, que los estudiantes asturianos más estudian fuera; y la segunda de entre las que no están ofertadas en la región, por lo que negar la necesidad de esta oferta académica en Asturias es negar la evidencia y también negarle a muchos jóvenes una oportunidad que exigen y a la que tienen derecho». «Es hora de ponerla en marcha, y por supuesto, de que tenga carácter público y accesible para todos los asturianos», concluyó Martínez Salvador.

Preguntada por esta iniciativa de Pleno de Foro, ayer en la Colegiata de San Juan Bautista, la alcaldesa Ana González indicó que su equipo mantiene la «misma propuesta» presentada por Foro y que «quizás lo que quieren ahora es mejorarla».

En este sentido, González aseguró que la iniciativa forista «no es tan grande como dicen porque al final era una aportación de un millón de euros en cuatro años, 250.000 euros anuales, para arreglar las aulas, el primer año».

Precisamente, la alcaldesa tiró de ironía al referirse a la titularidad de los aularios disponibles en Gijón y que Foro «decide que estarán en Laboral Ciudad de la Cultura, que no es del Ayuntamiento. Me imagino que se lo habrán pedido al Principado y que lo habrán hecho bien. Yo siempre me he fiado de que ya que lo publicitaron lo habrán tramitado convenientemente aunque yo no he visto ese papel».

Ana González incidió también en la cesión a la Universidad de Oviedo de las instalaciones deportivas «diseminadas por todo Gijón», que plantea Foro y que no concreta «cómo se van a trasladar los alumnos hasta a ellas» ni los horarios «a disposición del grado de Deporte en los que tendríamos que cerrarlas al público».

La alcaldesa insistió en que la decisión de la ubicación del grado «le corresponde solo a la Universidad», que «imagino estará estudiando si la oferta cubre todas las especialidades deportivas», concluyó.