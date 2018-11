El Foro de Movilidad medita disolverse ante el «ninguneo» del gobierno local El presidente del Foro, Manuel Cañete, se dirige al resto de integrantes en un momento del pleno. / FLÓREZ Denuncian la «dejación de funciones» del concejal Aparicio y reclaman a los grupos políticos que desenquisten la situación PABLO SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 03:29

En un ambiente que se movía entre la tensión y la desazón, el tercer pleno del Foro de Movilidad sirvió para confirmar que la paciencia de sus integrantes empieza a tocar a su fin. «Las 80 entidades que conformamos esta iniciativa no estamos aquí para perder el tiempo. El ninguneo al que nos está sometiendo el gobierno local, que hoy ni siquiera se ha dignado a enviar un representante, nos parece una falta absoluta de respeto», afirmó su presidente, Manuel Cañete, decepcionado «con la falta de compromiso» del concejal de Movilidad, Esteban Aparicio, quien se había comprometido a acudir a la sesión.

A esta «patente dejación de funciones» se suma el descontento conla alcaldesa, Carmen Moriyón, a quien afirman haber solicitado una serie de reuniones sobre las que todavía no han recibido respuesta alguna. Ante esta situación, algunos integrantes del Foro amenazaban ayer con una posible disolución de este órgano creado con el fin de asesorar y debatir cuestiones relacionadas con el ámbito de la movilidad urbana en colaboración con el Ayuntamiento, una relación que, dicen, es «inexistente».

Al menos esa es la función que se extrae del reglamento interno ayer aprobado, y que contó con 22 votos a favor y 3 abstenciones, una de ellas la del PSOE. Sin embargo, este reglamente carecerá de sentido o eficacia alguna sin el apoyo del presumiblemente debería ser su principal valedor: el equipo de gobierno. «Si desde Foro no creen en esto, es difícil que llegue a ningún lado», exponía ayer concejal de XSP, David Alonso. Desde Ciudadanos, Rubén Perez , coincidía en esta idea. «La legalidad en la que se mueve todo lo que se propone en este Foro queda en entredicho a tenor de que no asiste ni el concejal que debería impulsarlo. Su ausencia deja mucho que desear», aludía, al tiempo que proponía un cambio en la concepción de este ente. «Este órgano puede funcionar como el Pleno decida que funcione. No se precisa necesariamente de un concejal. Debemos darle formalidad», apuntó.

«Con un Plan de Movilidad sin aprobar, dejamos de cubrir muchas necesidades»

Pese a que, como también asumió el portavoz de IU, Aurelio Martín, «el gobierno pasa totalmente de esto», desde el Foro pretenden ser un reflejo de otras iniciativas similares, como la comenzada en Vitoria en el 2007 y que sí cuenta con un manifiesto apoyo político. Sin embargo, para impulsar esta voluntad, resulta de nuevo indispensable el gobierno de Foro. Es por ello que Cañete, «en un último intento por reconducir la situación» y con el apoyo de todos los integrantes, ha optado por enviar una carta a la alcaldesa solicitando una reunión con todas las partes implicadas en este asunto. Si en un tiempo prudencial de una semana no obtienen respuesta alguna, comenzarán a manifestar estas quejas de forma pública y reiterada, con una drástica disolución del Foro en el horizonte.

Plan de Movilidad

Uno de los puntos a desenquistar será el Plan de Movilidad, que continúa sin ser aprobado y para el que, según las previsiones presupuestarias establecidas para el curso que viene, no se le dedicará partida alguna. «En base al estancamiento del Plan, no estamos satisfaciendo las necesidades actuales de la ciudad», se quejó Cañete, tras lo que volvió a cargar contra el equipo de Gobierno por haber invertido «más de 150.000 euros» en un plan que continúa a la espera de entrar en funcionamiento.

Por otro lado, fueron muchos los integrantes del Foro de Movilidad que se quejaron de que este carezca todavía de un secretario. «Es lamentable. Esto no debería seguir así», comentó Cañete al respecto. En principio y siguiendo la lógica expuesta desde el propio órgano, este puesto debería ser ocupado por un técnico del Ayuntamiento que, «al igual que en el resto de aspectos», el Consistorio «no se ha molestado en traer». Una situación que apunta directamente hacia un hombre, Ignacio Díaz, exjefe de Tráfico y quien no tiene sustituto en los plenos. «Si esa persona no quiere venir, debe ser Aparicio el que le diga que venga», coincidían desde los grupos municipales presentes en la sesión.

Este cóctel de quejas será el que presente el Foro en una reunión con la alcaldía que se presume «inmediata». «Deben respetar lo acordado en el pleno y valorar el trabajo de todos aquellos que llevamos más de un año intentando sacar esta iniciativa adelante», demandó Cañete.