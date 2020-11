Foro pide que se regule el tránsito por el Muro para evitar polémicas entre los usuarios

En el Muro se están empezando a dar conflictos entre usuarios -principalmente entre peatones y corredores- por el uso de las mascarillas y por no tener claro por dónde debe circular cada uno. EL COMERCIO publicó ayer que el 72% de los corredores hace deporte si la mascarilla protectora. Este es un asunto del que Foro ya había advertido, por lo que su portavoz, Jesús Martínez Salvador, reclama regulación y señalización para que las cosas estén claras.

Según explicó ayer Martínez Salvador, el pasado 21 de julio, su grupo municipal presentó en la reunión de la Comisión de Movilidad un ruego para que el equipo de gobierno adoptara medidas «de manera urgente» en el Muro. El caso es que consideraban que la peatonalización del Muro «requiere información, regulación y señalización para garantizar la seguridad de todos. Es preciso aclarar a gijoneses y foráneos por dónde y cómo deben circular peatones, ciclistas, corredores y patinetes».

Ante esta situación, el portavoz de Foro lamenta que «no se nos hiciera caso», ya que ayer «vimos en EL COMERCIO una nueva polémica de peatones y corredores».

Pero lo cierto es que la normativa no indica nada concreto sobre la utilización de las mascarillas por los deportistas, ya que solo fija que su uso será obligatorio cuando no se pueda asegurar una distancia entre las personas de 1,5 metros. Es a este dato al que se agarran los deportistas para no utilizar la protección, pero hay que apuntar que el Ministerio de Sanidad ha publicado un estudio en el que indica que ese metro y medio estaría indicado para prevenir contagios por gotas en condiciones de conversación normal, mientras que los corredores debería respetar una distancia de seguridad de entre cuatro y medio, y diez metros.