Foro plantea usar dinero de Cooperación para garantizar las ayudas al alquiler «El discurso de que hay que elegir entre el pobre de aquí y el de fuera es peligroso», advierte la izquierda, que pide buscar otra alternativa I. VILLAR GIJÓN. Martes, 31 julio 2018, 01:23

La situación económica de la Empresa Municipal de Vivienda se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para el gobierno municipal. Hace un mes, su gerente, Elena Sevilla, informaba al consejo de administración de que el dinero gastado o comprometido en ayudas al alquiler en el primer semestre del año casi agotaba el presupuesto del programa para todo 2018 y prometía presentar alternativas para evitar tener que suspender la aprobación de nuevas solicitudes. Lo hizo ayer, poniendo sobre la mesa la opción de aumentar los fondos en 200.000 euros, sustrayéndolos del programa de Cooperación Internacional.

En concreto, se restarían 150.000 euros de la convocatoria general de ayudas a ONGs para proyectos de Cooperación y Desarrollo -dotada con 1,2 millones de euros- y 50.000 euros del fondo para ayudas de emergencia ante catástrofes humanitarias sobrevenidas a lo largo del año -tiene 200.000 euros-. A eso se sumarían otros 90.000 euros procedentes de un remanente de tesorería que, según todos los grupos de la oposición, no constaba en las cuentas de la empresa. También el ahorro que se obtenga de no convocar este curso las ayudas a estudiantes para compartir vivienda, un programa que paga a sus beneficiarios entre el 25% y el 50% de la renta mensual y que iba a abrir su plazo de admisión de solicitudes el próximo 16 de agosto. Quedará en suspenso al menos hasta noviembre, a la espera de ver la evolución que siguen las ayudas al alquiler de carácter general.

Además, la empresa municipal ha puesto en marcha una campaña para informar de la incompatibilidad entre la ayuda del Ayuntamiento y la del Principado y recordar que quienes cumplan las condiciones para optar a la subvención autonómica deben solicitarla antes de recurrir a la municipal. La gerencia confía en reducir también por esta vía el número de solicitudes y, con ello, el gasto asociado a este programa.

Si finalmente estas vías no prosperan o no bastan para atender la demanda, la empresa podría entrar en pérdidas y, con ello, en causa de disolución. Para evitarlo, la gerente anunció la posibilidad de no pagar en diciembre las ayudas correspondientes a ese mes y hacerlo en enero con carácter retroactivo para que el gasto compute ya para el próximo ejercicio. Aparte de «cortar el grifo» a la concesión de nuevas ayudas cuando se alcance el tope del presupuesto.

A la salida del consejo de administración en el que se plantearon estas alternativas, la oposición hablaba de «despropósito» y «chapuza», tanto por las propuestas en sí como por la falta de información previa a los consejeros. Criticó, por ejemplo, que la propia interventora «desconocía la existencia del remanente de 90.000 euros que dicen ahora que hay». También, que se hable de la necesidad de menos de 300.000 euros para evitar la causa de disolución «cuando hace un mes eran 450.000».

Una opción «inviable»

La izquierda acusó a Foro de proponer un recorte en los fondos de Cooperación «a sabiendas de que es inviable», pues necesita del apoyo mayoritario del Pleno. «Hay otras alternativas que se pueden estudiar, pero el equipo de gobierno se niega a hacerlo para ver si así puede echarnos nuevamente la culpa de su mala gestión», criticó Estefanía Puente, de Xixón Sí Puede. José Ramón García, del PSOE, consideró «cutre, lamentable, sucio y peligroso utilizar el discurso de que hay que elegir entre ayudar al pobre de aquí o al de afuera. Es un relato falso que hay que romper desde ya. ¿No hay otro sitio de donde sacar el dinero que no sea de ayudas a la gente?». Rubén Pérez, de C's, cuestionó «que el gobierno espere que la oposición le diga dónde encontrar los fondos y solo haga propuesta que sabe que no saldrán».