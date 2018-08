Foro reclama una comisión de investigación en la Junta General «José María Pérez y Aurelio Martín solo han logrado meter en un lío a sus compañeros del Principado», dice Leal I. VILLAR GIJÓN. Sábado, 18 agosto 2018, 03:10

El grupo parlamentario de Foro Asturias en la Junta General del Principado solicitó ayer la creación de una comisión de investigación «al objeto de analizar, esclarecer y depurar las responsabilidades políticas que se deriven de las actuaciones de la administración del Principado relacionadas con empresas o personas investigadas en el sumario de 'Enredadera'». También ha pedido, «como adelanto a los trabajos» de esa comisión, «la comparecencia urgente de los responsables de las áreas a las que se refieren las conversaciones intervenidas a los investigados», en concreto las consejeras de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, y de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.

«Si las comisiones de investigación son de interés en los ayuntamientos, la Junta General no puede ser ajena a esta inclinación política», señaló el presidente de Foro, Pedro Leal, en referencia al acuerdo del Pleno de Gijón para crear también una comisión no permanente sobre este asunto. «Ayer (por el jueves) quedaron dos cosas claras: que el Ayuntamiento de Gijón está limpio como una patena y que José María Pérez y Aurelio Martín solo lograron meter en un lío a sus compañeros en el Principado y en otros ayuntamientos como el de Oviedo. La comisión que pedimos nosotros va dirigida exclusivamente a esclarecer la participación de la administración en este caso y no a perseguir a personas que cuando se hicieron las escuchas no ostentaban cargo público alguno, como hacen los portavoces municipales de PSOE e IU».

José Agustín Cuervas-Mons, del PP, señaló que su grupo también ha pedido la comparecencia de las dos consejeras e información sobre los contratos del Principado con las empresas de la trama, «dos pasos lógicos antes de pretender crear una comisión de investigación como apresuradamente quiere Foro. Nosotros nunca hemos puesto ninguna traba a ninguna comisión, pero lo que se nota es que Carmen Moriyón manda mucho ya en el grupo parlamentario de su partido».

El PSOE consideró que hay un «abuso de la figura de las comisiones de investigación, que postergan la actividad legislativa del parlamento» y recordó que «hay otros mecanismos para controlar al Gobierno». IU apoyará «cualquier tipo de investigación siempre que no entorpezca la labor policial y judicial».